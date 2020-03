Colby Covington s’excuse auprès de Dustin Poirier après avoir omis de «garder la civilité»

Image via @colbycovmma sur Instagram (photographe non répertorié)

Colby Covington s’est excusé auprès de Dustin Poirier de l’avoir maltraité dans une interview.

Covington et Poirier, qui s’entraînent tous deux à l’American Top Team en Floride, sont passés de partenaires d’entraînement à ennemis l’année dernière. La paire a même échangé quelques menaces sur les réseaux sociaux. Cela a conduit le propriétaire d’ATT Dan Lambert à négocier une trêve entre les deux.

Au cours d’une interview plus tôt cette semaine, Covington a violé cette trêve en tirant sur Poirier lors d’une interview.

“Nous ne pouvons rien faire à l’American Top Team”, a déclaré Covington à ESPN (transcription via South China Morning Post). «C’est un lieu d’affaires. C’est un sanctuaire. Et nous respectons les règles de l’American Top Team. Nous avons décidé de mettre les bœufs de côté lorsque nous entrons dans American Top Team. Nous gardons ça au frais.

“Je ne peux pas dire ce qui va se passer dans la rue”, a poursuivi Covington. “Vous allez probablement fuir loin de moi et rentrer à la maison en Louisiane. Nous savons qu’il me fuit dans l’Octogone. Il n’essaiera jamais de me battre dans l’Octogone.

“C’est ce qui rend le tout si stupide. Il est un peu délavé léger et il essaie d’appeler le plus grand poids welter de tous les temps, moi, moi-même. Donc, tout cela depuis le début n’est que de fausses nouvelles. Cela n’a aucun sens.”

Mardi soir, sur son Instagram, Covington a présenté des excuses à Poirier pour avoir violé leur trêve en parlant des ordures.

“Nous avons conclu un accord pour le garder civil avec @dustinpoirier et l’avons rompu lors d’une interview hier”, a déclaré Covington. “Je suis un homme de parole et je m’excuse pour l’erreur.”

Qu’il suffise de dire que Colby Covington semble regretter d’avoir compromis la période de paix actuellement en cours chez American Top Team. Pensez-vous que lui et Dustin Poirier continueront de garder les choses civiles?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.