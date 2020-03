Colby Covington: Tyron Woodley et moi avons accepté de nous battre, maintenant Kamaru Usman a la priorité

L’ancien champion par intérim des poids mi-moyens de l’UFC, Colby Covington, a déclaré qu’il était dans la «zone rouge» pour un combat attendu depuis longtemps avec l’ancien champion Tyron Woodley samedi, pour voir le match s’effondrer à la dernière seconde.

“Les deux parties étaient d’accord”, a déclaré Covington au MMA Fighting quelques instants après que l’UFC a annoncé qu’elle avait reporté indéfiniment ses trois prochains événements. «Tyron Woodley n’a jamais accepté de se battre avec moi. Pour la toute première fois, il a finalement accepté de me battre, et c’était sur le point de se produire pour les gens, et tout d’un coup, la prise a été débranchée, et ils n’ont trouvé aucun endroit pour combattre. »

Covington a déclaré que la promotion espérait promouvoir l’événement sur une réserve indienne en Californie du Sud ou en Alabama avant de l’annuler. Le représentant de Woodley et l’UFC n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que c’était le gouvernement – et non le lieu – qui avait sabordé l’événement. Lundi, il a déclaré à ESPN que l’événement de samedi, initialement prévu pour The O2 à Londres, devait avoir lieu au Fire Lake Arena de Shawnee, Okla. Mais tout a changé lorsque le président Donald Trump a recommandé d’annuler les rassemblements avec plus de 10 personnes en raison de le virus COVID-19 à propagation rapide.

Dans un e-mail aux employés et aux combattants, White a écrit que les nouvelles restrictions de voyage rendaient impossible le maintien du calendrier des événements de la promotion.

“Je ne pense pas que ce soit la bonne décision”, a déclaré Covington. «Je pense que nous sommes de jeunes athlètes professionnels en bonne santé. Nous faisons déjà quelque chose qui est déjà assez dangereux, nous enfermer dans un octogone et nous battre les uns contre les autres, alors quoi de plus dangereux qu’une petite grippe qui se déroule actuellement? Je pense que les gens doivent juste être plus conscients de ce qui se passe, se laver les mains, prendre des distances sociales, ceci et cela. Mais en tant qu’athlètes professionnels, nous risquons déjà suffisamment.

«J’ai eu un fan qui m’a contacté de Chine, et ils ont dit:« Nous avons juste dû rester dans nos maisons pendant 30 jours, à peu près mis en quarantaine, et après cela, il n’y a pas eu de nouveaux cas depuis plus d’un mois , et tout est sous contrôle. “Je pense que tout le monde panique et agit de manière irrationnelle, et nous devons juste réaliser que tout est sous contrôle, et l’Amérique, le plus grand pays du monde, va bien se passer, et les choses vont revenir à Ordinaire.”

Les ligues sportives et les commissions sportives d’État du pays ont annulé des événements en raison de la nature hautement contagieuse du virus, qui a infecté plus de 100 000 personnes et tué plus de 6 500 dans le monde. Mais l’opinion de Covington est reprise par plusieurs combattants prévus pour les cartes malheureuses qui souhaitaient réaliser un long camp d’entraînement, un jour de paie ou une chance de divertir les fans.

Il est difficile de savoir si ceux prévus pour la carte de samedi seront indemnisés, bien que la promotion ne soit pas légalement tenue de le faire. Plusieurs managers et combattants qui ont parlé à MMA Fighting s’attendaient à ce que le report ne soit pas payé.

Pour Covington, la réservation possible a été l’occasion de voler la vedette. Quatre mois après une tentative infructueuse de remporter le titre des poids mi-moyens contre Kamaru Usman, il se leva pour relancer sa carrière et régler une rivalité à long terme qui commença quand il devint l’un des personnages les plus polarisants du sport. Il a été contraint de se retirer d’un combat pour le titre contre Woodley à l’UFC 228 en raison d’une chirurgie nasale, puis plusieurs réservations ultérieures se sont effondrées.

“J’étais excité de choquer le monde”, a-t-il déclaré. «J’ai gardé mon entreprise au plus bas, mais j’étais prêt à bondir. Il est nul que cette opportunité me soit retirée. J’ai le coeur brisé.”

Covington a déclaré qu’il continuerait de s’entraîner dans la célèbre American Top Team, qui reste à ce stade ouverte aux combattants et aux entraîneurs professionnels du MMA, et espère que l’UFC lui réservera un match revanche avec Usman.

“Cela a définitivement la priorité sur Woodley”, a-t-il déclaré.

Après l’annonce de White, Woodley a déclaré qu’il avait accepté de combattre Gilbert Burns, qui avait gagné samedi dernier à l’UFC Brasilia, avant que l’événement ne soit reporté. Il a ajouté qu’il voulait combattre Covington, qui, selon lui, l’avait évité après s’être porté volontaire pour se battre, lors de sa prochaine sortie en octogone.

Covington a déclaré qu’il était impossible de prédire ce qui allait se passer ensuite. Mais il sera là au cas où une autre grande opportunité se présenterait.

“Je vais continuer d’être le travailleur acharné que je suis et continuer à travailler tous les jours”, a-t-il déclaré. “Je suis le meilleur du monde. Je fais les meilleurs numéros du monde pour cette entreprise, donc je vais juste rester prêt à chaque instant. ”

Le combattant connu pour certaines des rhétoriques les plus conflictuelles du sport a également appelé à la civilité alors que le pays est sous le choc de COVID-19.

“C’est le plus grand pays du monde”, a-t-il déclaré. “Je veux donc que nous nous unissions et que nous comprenions que ce n’est pas à notre droite. Ce n’est pas politique. C’est le monde et la nation qui doivent s’unir. Nous devons mettre nos différences de côté et les gens doivent faire attention les uns aux autres. Ramenons l’Amérique à la normale dès que possible. “