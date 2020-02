Colby Covington veut combattre 50 cents dans un match de boxe de célébrités

Colby Covington, concurrent poids welter de l’UFC, a défié l’artiste hip-hop 50 Cent à un match de boxe de célébrités dont les bénéfices iront à une œuvre caritative.

Après la défaite de Covington face à Kamaru Usman lors de l’événement principal de l’UFC 245, 50 Cent est allé sur son compte Instagram pour jeter Covington pour la perte, le qualifiant de raciste dans le processus en raison de son affiliation avec le président américain Donald Trump.

Maintenant, Covington a répondu à 50 cents. Dans une interview lundi avec Ariel Helwani d’ESPN, Covington a déchiré la légende du hip-hop. Covington a même suggéré que lui et 50 Cent entrent dans le ring de boxe pour un match de boxe de célébrités, avec l’argent allant aux troupes américaines.

“La seule personne qui a fermé sa mâchoire est 50 Cent”, a déclaré Covington en référence aux publications sur les réseaux sociaux que le rappeur a faites à son sujet après le combat contre Usman.

“Je veux proposer ici sur le spectacle d’Ariel Helwani aujourd’hui, je veux faire un match de boxe de célébrités. Je vais attacher une main derrière mon dos et je vais me battre 50 Cent. Je vais mettre 1 million de dollars de mon argent et je vais combattre 50 cents dans un match de boxe de célébrités. Et je vais donner tout mon argent aux troupes parce que j’aime tellement les troupes. Ils protègent nos libertés. Ils l’ont mis en jeu pour l’Amérique. Je veux combattre 50 Cent. “

Il reste à voir si 50 Cent accepterait Covington sur son offre. Bien que le point fort de Covington soit son combat et non ses compétences en boxe, il est toujours un artiste martial mixte professionnel tandis que 50 Cent n’est pas un athlète. Là encore, il ne fait aucun doute que si cette confrontation a effectivement eu lieu, ce serait un énorme blockbuster pay-per-view pour toute promotion qui le mettrait en considération des grands noms impliqués.

Souhaitez-vous regarder Colby Covington box 50 Cent pour la charité?