Cole Williams contre. Phil Rowe ajouté à l’UFC Portland

Cole Williams

Un combat poids welter a été ajouté à la carte UFC Portland. Cole Williams Il affrontera Phil Rowe.

Le combat a été révélé par ESPN l’après-midi de ce mercredi.

Williams Il tentera d’obtenir sa première victoire dans l’organisation. À ses débuts, il a été finalisé par Claudio Silva dans UFC Newark. Cette défaite s’est terminée par une série de neuf victoires.

Roee aura ses débuts officiels après avoir remporté son combat en Série Contender. Phil a remporté le contrat après avoir mis KO Leon Shahbazyan dans Août passé Le natif de New York Il est sur une séquence de sept victoires et se démarque pour être complet à la fois debout et aux prises.

UFC Portland il se tiendra le 11 avril au Centre de mode de Portland, Oregon