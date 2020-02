«Combat de la nuit» entre Dan Hooker et Paul Felder

Dans dix mois, lorsque les listes de “Fight of the Year” seront compilées, le thriller à cinq tours de Dan Hooker contre Paul Felder méritera probablement d’être pris en considération.

Mais alors que la notion de l’endroit où le combat pourrait finalement être évalué est conjecturale, il ne fait aucun doute que la victoire à décision partagée de Hooker était le meilleur combat de l’UFC de samedi soir sur la carte ESPN + 26.

L’UFC a également accepté, en décernant à Hooker et Felder «Fight of the Night» pour la carte à Spark Arena à Auckland en Nouvelle-Zélande, ce qui signifie que les deux combattants rentreront chez eux avec 50 000 $ supplémentaires pour leur énorme effort.

Pour Felder, le prix marque le cinquième bonus post-combat dans un relais UFC qui remonte à 2014. Pour Hooker, qui est également avec la société depuis 2014, c’était son quatrième.

«Performance of the Night» a également été décerné à deux compétiteurs méritants.

Jimmy Crute a fait son travail lors de la soirée de combats de poids lourds légers avec un Kimura pour terminer Michał Oleksiejczuk lors de la première manche de leur combat. Et Priscila Cachoeira a fait une grande déclaration qu’elle appartient à l’UFC. Cachoeira, qui a perdu ses trois premiers combats dans l’entreprise, a ouvert la carte en éliminant Shana Dobson en 40 secondes.

Ils ramènent également 50 000 $ chacun dans ce qui était la première prime de carrière pour les deux.

L’UFC a annoncé une foule de 10 025 personnes payant une porte de 1 239 625 $ USD, deux records de la Spark Arena.

