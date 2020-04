«Combat du mois» de MMA Junkie, mars 2020: un combat de titre classique

Avec un autre mois de MMA bourré d’action dans les livres, MMA Junkie examine les meilleurs combats de mars 2020: voici les cinq nominés, classés par ordre chronologique, et lauréat du prix «Fight of the Month» de MMA Junkie pour mars.

Au bas du message, faites-nous savoir si nous avons bien fait les choses en votant sur votre choix.

* * * *

Les nominés

Alex Oliveira bat. Max Griffin à l’UFC 248

Alex Oliveira (21-8-1 MMA, 10-6 UFC) s’est donné beaucoup de mal pour quitter son combat de poids welter avec Max Griffin (15-8 MMA, 3-6 UFC) comme vainqueur.

Le combattant brésilien a eu une guerre de va-et-vient avec Griffin dans un combat où les deux hommes ont été ensanglantés. Oliveira a battu Griffin par décision partagée avec une paire de 29-28 à partir des tableaux de bord de deux juges.

Beneil Dariush bat. Drakkar Klose à l’UFC 248

Beneil Dariush (18-4-1 MMA, 12-4-1 UFC) a sans doute produit le plus grand moment fort de sa carrière lorsqu’il a marqué un KO spectaculaire de Drakkar Klose (11-1-2 MMA, 5-2 UFC) dans le deuxième tour de leur combat léger.

Après un premier round solide, le combat est devenu fou au second, lorsque Dariush et Klose l’ont frappé et se sont étourdis. Dariush a pu mieux le traverser, et a finalement atterri une gauche renversée dévastée qui a fait rebondir Klose de la clôture et s’écraser sur la toile.

Zhang Weili bat. Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248

Zhang Weili (21-1 MMA, 5-0 UFC) et Joanna Jedrzejczyk (16-4 MMA, 10-4 UFC) ont sans doute mené le plus grand combat pour le titre dans l’histoire du MMA féminin lorsqu’elles se sont mises à bout de bec pendant cinq tours pour déterminer qui serait le champion des pailles UFC.

Weili est finalement sortie victorieuse par décision partagée de conserver sa ceinture, mais non sans avoir traversé 25 minutes d’enfer. Le tenant du titre chinois et Jedrzejczyk se sont combinés pour la troisième frappe la plus importante dans un combat pour le titre de l’UFC. C’est tombé dans le fil, mais il ne pouvait y avoir qu’un seul gagnant et c’était Weili.

Maryna Moroz bat. Mayra Bueno Silva à l’UFC sur ESPN + 28

Maryna Moroz (10-3 MMA, 5-3 UFC) et Mayra Bueno Silva (6-1 MMA, 1-1 UFC) ont produit le «Fight of the Night» à Brasilia avec un banger à trois tours dans la division poids mouche féminin.

Moroz avait apparemment une longueur d’avance sur Bueno Silva au cours du combat pour remporter la victoire à l’unanimité. La victoire a gardé Moroz invaincue depuis qu’elle est passée à 125 livres et lui a rapporté un peu d’argent supplémentaire.

Charles Oliveira bat. Kevin Lee à l’UFC sur ESPN + 28

Charles Oliveira (29-8 MMA, 17-8 UFC) a décroché son premier événement principal à l’UFC en battant Kevin Lee (18-6 MMA, 11-6 UFC) pour prolonger sa séquence de victoires à sept.

Oliveira a prolongé sa séquence avec une victoire de soumission au troisième tour contre Lee grâce à un étranglement à guillotine. Le Brésilien a attendu son moment pour attaquer avec le starter, et quand il l’a obtenu, il a égalé le record de tous les temps de l’UFC.

* * * *

Le gagnant: Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk

Weili et Jedrzejczyk se sont mis à l’épreuve pour le divertissement du monde du combat. Au final, le champion a prévalu.

Weili et Jedrzejczyk se sont tenus au coude à coude pendant cinq rounds, échangeant des frappes et ne reculant pas dans un combat qui restera un classique de tous les temps, ce qui a permis à Weili de gagner par décision partagée pour conserver son titre de champion.

À la fin de celui-ci, Jedrzejczyk était presque méconnaissable avec un mauvais hématome provoquant un gonflement de tout son front.

Jedrzejczyk a ouvert le combat en utilisant, comme promis, beaucoup de mouvement pour éviter l’agression et le pouvoir de Weili. Elle a bien travaillé derrière le jab, tandis que Weili a attaqué avec des coups bas. Les frappes sont venues rapidement et furieuses de chaque côté alors que Weili travaillait le corps et Jedrzejczyk a commencé avec des combinaisons. Weili a décroché son meilleur coup de poing avec environ 90 secondes restantes, mais Jedrzejczyk a semblé bien le prendre et a continué de riposter.

L’action a repris là où elle s’était arrêtée pour commencer le deuxième tour. Le rendement des deux combattants était absurdement élevé, mais Jedrzejczyk semblait être plus calme et précise dans son approche contre les coups puissants de Weili. Weili est allé pour le premier retrait du combat, mais Jedrzejczyk a haussé les épaules, a répondu avec quelques genoux dans le corps à corps, puis a éludé. Weili a décroché un énorme coup de poing qui a stupéfié son adversaire, mais Jedrzejczyk a réussi à secouer les toiles d’araignée et à faire un peu de travail pour combler le déficit du grand moment de Weili.

Les coups de pied de jambe de Jedrzejczyk ont ​​apparemment eu un impact sur Weili avant le troisième tour. Le mouvement et la sortie ont ralenti, ce qui a permis à Jedrzejczyk d’accélérer et de trouver sa portée sur une cible moins mobile. Jedrzejczyk a décroché de très bonnes frappes, à la fois en tant qu’agresseur et contre-attaquant, et Weili savait qu’elle avait besoin de quelque chose pour changer. Weili a tenté de se débattre dans les deux dernières minutes, mais la défense contre le retrait de Jedrzejczyk n’a pas pu être pénétrée et elle a terminé la ronde à bout portant, mais Jedrzejczyk a développé un hématome horrible sur le front.

Avec l’élan apparemment du côté de Jedrzejczyk dans les rondes de championnat, Weili ne semblait pas découragé. Elle a continué d’être agressive, mais Jedrzejczyk s’est montré plus technique à la fois offensivement et défensivement. Weili a certainement trouvé ses ouvertures, atterrissant des coups de poing propres. Cependant, le menton de Jedrzejczyk a continué de tenir le coup, et le rythme du combat convenait parfaitement à son style. Elle a trouvé une forte rainure dans le tour final, malgré une quantité inquiétante d’ecchymoses sur son visage.

Avec le titre suspendu dans la balance, les deux combattants sont sortis déterminés à mettre un point d’exclamation au cinquième tour. Jedrzejczyk est restée fidèle à son plan de match malgré des dommages horribles au visage, entrant dans la poche et engageant Weili dans un échange de tirs. Les coups de poing droits de Weili l’ont bien fait, mais Jedrzejczyk semblait plus que confortable avec la puissance et a atterri quelques coups qui avaient Weili brièvement sur des jambes tremblantes. Weili n’irait pas loin, cependant, et répondit. Ils ont gardé le rythme dans la dernière ligne droite, atterrissant tous les deux pour couronner un incroyable combat de championnat de 25 minutes.

“Nous sommes tous des artistes martiaux ici”, a déclaré Weili par le biais d’un interprète dans son entretien d’après-combat. «Nous voulons montrer l’exemple aux enfants. Merci tout le monde.”

.