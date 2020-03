«Combat du mois» de MMA Junkie pour février: les poids légers partent en guerre

Avec un autre mois de MMA bourré d’action dans les livres, MMA Junkie examine les meilleurs combats de janvier 2020: voici les cinq nominés, classés par ordre chronologique, et lauréat du prix «Fight of the Month» de MMA Junkie pour février.

Au bas du message, faites-nous savoir si nous avons bien fait les choses en votant sur votre choix.

* * * *

Les nominés

Trevin Giles bat. James Krause à l’UFC 247

Une tournure folle des événements a vu James Krause (27-8 MMA, 8-4 UFC) passer d’une absence de combat à Houston à une victoire de «Fight of the Night» dans une affaire divertissante de poids moyen avec Trevin Giles (12-2 .

Krause, qui se bat généralement au poids welter, est passé à une catégorie de poids et à la carte avec un préavis d’environ 30 heures. Il est allé à la guerre avec Giles, et alors que beaucoup croyaient qu’il gagnait, la décision partagée a été en faveur de Giles après un va-et-vient de 15 minutes.

Jon Jones bat. Dominick Reyes à l’UFC 247

Jon Jones l’a de nouveau défendu avec succès son titre des poids lourds légers de l’UFC contre le challenger Dominick Reyes, obtenant un hochement de tête unanime par des scores de 48-47, 48-47 et 49-46.

Ce n’était pas sans controverse, car beaucoup pensent que Reyes a fait assez pour gagner. Il a poussé qui beaucoup considèrent le sport de tous les temps à la limite sur cinq tours, mais en fin de compte, les juges n’ont pas marqué en sa faveur et Jones a donné à Reyes sa première défaite en carrière.

Scott Holtzman bat. Jim Miller à l’UFC sur ESPN + 25

Jim Miller (31-14 MMA, 20-13 UFC) est l’un des concurrents les plus durables de l’histoire du MMA. Si vous en doutez, sachez que son combat contre Scott Holtzman (14-3 MMA, 7-3 UFC) était son 33e à l’UFC et qu’il détient le record de la compagnie pour les victoires légères à 19 ans.

Holtzman, cependant, commence à démontrer qu’il a lui aussi de la puissance – et qu’ici, dans sa cinquième année à l’UFC, il arrive à la sienne. «Hot Sauce» a remporté une victoire impressionnante, trouvant le rythme lors de la première manche, puis allumant les choses au cours des deux derniers pour obtenir une décision unanime.

Dan Hooker bat. Paul Felder à l’UFC sur ESPN + 26

Dan Hooker (20-8 MMA, 10-4 UFC) et Paul Felder (17-5 MMA, 9-5 UFC) ont tenu leur promesse de livrer un combat mémorable lorsqu’ils se battent pour la première fois sur une scène de l’événement principal, produisant le «Combat de la nuit» à Auckland.

La paire de prétendants légers a fait des allers-retours au cours de cinq rounds, se battant avec chaque once de leur fibre. Hooker a finalement obtenu le signe de la décision partagée, mais Felder a certainement fait valoir qu’il méritait également. Les deux hommes se sont cependant respectés et ont partagé un moment d’après-combat à l’hôpital.

Deiveson Figueiredo bat. Joseph Benavidez à l’UFC sur ESPN + 27

Deiveson Figueiredo (18-1 MMA, 7-1 UFC) a remporté la plus grande victoire de sa carrière en marquant un KO technique au deuxième tour de Joseph Benavidez (28-6 MMA, 15-4 UFC) dans un combat qui devait couronner un nouveau champion de 125 livres.

Mais Figueiredo a manqué de poids, avec 127,5 livres et deux livres et demi au-dessus de la limite de poids du championnat. En tant que tel, alors que Benavidez, qui a fait du poids, aurait remporté le titre avec une victoire, Figueiredo a remporté la victoire, mais pas la ceinture, car le titre est resté vacant.

* * * *

Le gagnant:

Hooker est un poids plume qui utilise sa gamme pour une efficacité maximale. Felder est un buzzsaw qui aime mordre son embouchure, réduire la distance et jeter.

C’est ce qui a rendu l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 26 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, si intrigant sur le papier, et le combat a livré exactement ce qu’il avait promis.

Pendant cinq rounds exténuants, le duo a mis en place un affichage qui était à parts égales de compétence et de grain, alors que le duo se reconstituait.

En fin de compte, Hooker, qui s’entraîne à partir du City Kickboxing d’Auckland, a remporté la victoire de sa ville natale à Spark Arena par décision partagée. Hooker a obtenu la meilleure fin de deux des trois cartes de score 48-47 dans un combat aussi proche que les scores l’indiquent.

Après le combat, Felder a indiqué que la retraite pourrait être dans les cartes.

“Je savais que c’était proche”, a-t-il déclaré. «J’ai l’impression de l’avoir beaucoup blessé pendant le combat, mais il a été éliminé, ce qui est intelligent. Il m’a bien fait exploser. C’est peut-être pour moi. “

Le premier tour a vu Hooker, qui avait un avantage de quatre pouces, utiliser sa gamme. Il a tenu Felder à distance avec des coups de pied avant et des coups de pied à la jambe de tête. Lorsque Felder a atterri, cependant, il l’a fait avec autorité, en balançant Hooker avec une paire d’hameçons gauches pendant la manche, laissant présager des choses à venir.

Au tour 2, l’œil droit de Felder était enflé, mais il s’est avancé. Hooker a continué à jouer au matador, a continué à tirer des coups de pied et a laissé Felder agité.

Au troisième tour, cependant, Felder a réussi à comprendre comment réduire la distance et s’engager, même avec un œil fermé, et l’élan du combat a changé. Hooker n’a jamais eu de réponse pour les gauches puissantes et bien placées de Felder, et les dégâts ont commencé à s’accumuler.

Dans le quatrième, la vedette de Roufusport a continué de faire monter la température, et il y avait un sentiment que Felder pouvait gagner le combat après tout. Ce qui avait été une foule tapageuse au début du combat est devenu nerveux lorsque les deux ont échangé, Felder obtenant le meilleur des choses.

Les deux concurrents ont tenté la victoire au cinquième. Ce qui aurait pu être le moment décisif est arrivé tard, lorsque Hooker a paré un Felder en charge et l’a transformé en démantèlement. Felder a fait de son mieux pour se libérer, mais l’équilibre de Hooker dans les brouillages de dernière minute a fait la différence.

Bien qu’il y ait eu une tension élevée entre les deux hommes dans la préparation du combat, Hooker a été conciliant après que Felder ait fait allusion à la retraite.

“Un honneur”, a déclaré Hooker de partager l’octogone avec Felder. “C’est un fils d’arme à feu.”

