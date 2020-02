Combat libre: Chris Weidman contre. Yoel Romero

Si tout se passe bien, Yoel Romero contestera sa première ceinture incontestée sur l’octogone lors de la mesure Israel Adesanya sur le stellaire de UFC 248 samedi prochain

En préparation du retour du Cubain dans l’octogone, le UFC Il a mis en ligne sur ses réseaux sociaux l’une de ses plus importantes victoires: son TKO au troisième tour face à l’ancien champion de division, Chris Weidman, qui a eu lieu dans le quartier historique UFC 205 à New York, New York.

L’UFC 248 a lieu le 7 mars au Honda Center de Houston, au Texas.