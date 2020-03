Combat libre! Dan Henderson élimine Shogun Rua en revanche lors de l’UFC Fight Night 38 (vidéo)

Dan Henderson et Mauricio Rua ont organisé l’un des meilleurs combats de l’histoire des arts martiaux mixtes (MMA) à l’UFC 139 en 2011 (voir à nouveau ici). Trois ans plus tard, les deux légendes se sont à nouveau rencontrées à l’intérieur de l’Octogone, en tête d’affiche de l’UFC Fight Night 38 au Brésil.

Les fans étaient impatients de voir s’ils pouvaient reproduire ce qui s’est passé à San Jose, en Californie, une tâche difficile pour le moins. Pour les deux premiers tours, les deux hommes ont encore une fois fait savoir que l’action se jouerait sur les pieds. Cela dit, ils étaient un peu prudents cette fois-ci, sachant bien ce que chaque homme avait à offrir compte tenu de leur guerre précédente.

Mais vers la fin du cadre d’ouverture, “Hendo” a réussi à couper Rua avec une main gauche dure qui l’a laissé tomber. Le bombardier brésilien, cependant, est remonté à ses pieds et a commencé à décharger ses propres bombes, à attraper Henderson et à le laisser tomber avec quelques coups de feu. “Shogun” a essayé de mettre fin au combat avec du terrain et de la livre, mais Henderson a finalement été sauvé par la cloche.

Au deuxième tour, Rua a de nouveau marqué Henderson, cette fois-ci en le déposant avec un uppercut parfaitement synchronisé. De là, le reste de la ronde a vu Rua punir Henderson avec du terrain. Au cours d’une mêlée au troisième tour, cependant, Henderson a réussi à se faufiler dans une bombe d’une main droite le Rua tombé, l’envoyant s’écraser sur la toile de douleur. De là, Dan a empilé la punition jusqu’à ce que Herb Dean intervienne pour mettre fin au combat.

Et ce fut un grand arrêt, car Rua retomba sur la toile alors qu’il tentait de se lever une fois le combat terminé.

Henderson a depuis pris sa retraite, mais Rua est toujours aussi fort, car il est sur le point de faire son retour dans un combat de trilogie avec Antonio Rogerio Nogueira à l’UFC 250 le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. En supposant que le monde entier soit libre du verrouillage COVID-19 d’ici là.