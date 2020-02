Combat libre: Derrick Lewis contre. Marcin Tybura

Derrick Lewis cherchera à revenir à une séquence de victoires après deux ans où il se félicite Ilir Latifi à plein poids.

Dans le combat qui ouvrira le UFC 247 ce samedi, l’ancien champion du monde de la division se mesure au Suédois de 36 ans, qui revient au Complete pour la première fois en douze ans après avoir perdu deux de suite à 205 livres.

Lewis vient de remporter sa première victoire en plus d’un an grâce à un partage très serré face au Bulgare Blagoy Ivanov dans le UFC 244. Il avait précédemment été finalisé par Daniel Cormier dans le UFC 230 et pour Junior dos Santos dans le UFC Fight Night Wichita.

Dans une semaine de ce qui sera le deuxième PPV de l’année, l’UFC a téléchargé sur sa chaîne YouTube le combat complet qui a marqué la dixième victoire de Lewis sur l’Octogone: son TKO au troisième tour contre le Polonais Marcin Tybura, qui a eu lieu au UFC Fight Night Austin.

L’UFC 247 a lieu ce samedi au Toyota Center de Houston, au Texas.