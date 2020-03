Combat libre: Jon Jones contre Alexander Gustafsson I entrera au Temple de la renommée de l’UFC

Le combat du 21 septembre 2013 entre Jon Jones y Alexander Gustafsson Il fera partie du Temple de la renommée de l’UFC à partir du 9 juillet 2020. À cette époque, Jon Jones avait un dossier de 18-1 tandis qu’Alexander Gustafsson était venu avec un dossier de 15-1. Le combat a eu lieu à Toronto, Ontario, Canada au Centre Air Canada et a rassemblé 15 504 fans.

L’événement a comporté le combat de championnat de 135 livres entre Renan Barão (30-1) et Eddie Wineland (20-8), record avant le combat, avec la victoire pour le premier mentionné, ils se sont également battus et ont gagné Khabib Nurmagomedov (21-0) et Stephen Thompson (8-1).