Combat libre: Tim Sylvia contre. Andrei Arlovski II

Tim Sylvia Il a maintenant 46 ans et bien que son dernier combat professionnel date du 26 octobre 2013 déjà éloigné lors de l’événement Fight Nights Global 20, il serait approprié de dire qu’il a laissé un record à vie de 31-10 et un No Contest face à Andrei Arlovski, qui a d’ailleurs fait face à quatre reprises dans sa carrière et à qui il a laissé une fiche de 2-1 et le No Contest que j’ai mentionné auparavant.

Pour célébrer ses 46 ans, nous voulons honorer Sylvia avec l’une de ces victoires contre Arlovski, l’événement du 15 juin 2006 à l’UFC 59: Reality Check, le combat est considéré comme l’un des meilleurs retours en arts martiaux mixtes . UFC 59: Reality Check a également vu gagner Tito Ortiz (13-4) et a vu perdre Nick Diaz (11-6).