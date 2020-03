Combat libre: Vitaly Minakov contre Timothy Johnson

L’ex-UFC et concurrent actuel de Bellator, Timothy Johnson, fête aujourd’hui ses 35 ans. Les États-Unis nés au Minnesota enregistrent 13-6, 4-3 à l’UFC et 1-2 à Bellator. Le dicton dit “perdre apprend aussi”, et c’est pourquoi nous vous apportons l’une des défaites que Johnson a eues à Bellator, le 24 août 2019 contre l’ex-champion Vitaly Minakov.

L’événement Bellator 225: Mitrione vs Kharitonov 2 a compté dans le combat stellaire avec la victoire de Sergei Kharitonov (30-7) et a également eu le vainqueur colombien Alejandra Lara (8-3), Tyrell Fortune (7-0) et Ricky Bandejas (12-3).