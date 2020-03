Combattant contre combattant: décomposer Charles Oliveira de l’UFC Fight Night 170

Le finisseur dangereux, Charles Oliveira, renversera le meilleur talent opposé, Kevin Lee, ce samedi 14 mars 2020 à l’UFC Fight Night 170 à l’intérieur de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Oliveira est sur la meilleure manche de sa carrière de 10 ans à l’UFC, mais ce succès vient avec un peu de bagage.

“Do Bronx” a toujours été un combattant impressionnant. Enfer, à ses débuts, il est devenu le premier – et toujours le seul! – l’homme de soumettre Darren Elkins, et il l’a fait en environ une minute. Le talent a toujours été là, mais Oliveira a lutté à plusieurs reprises contre les échelons supérieurs de sa division. Oliveira a perdu huit fois au cours de sa carrière à l’UFC, et à peu près tous les combats ont été l’occasion d’intensifier et d’essayer d’être un concurrent.

La neuvième tentative sera-t-elle différente? Il y a des raisons d’espérer. Oliveira semble plus dangereuse que jamais et mieux préparée à surmonter l’adversité.

Examinons de plus près ses compétences:

Frappant

Oliveira est un combattant de Muay Thai assez dangereux depuis longtemps, capable de craquer des adversaires avec des coups durs et un coup de pied bas déchirant depuis comme 2012. Cependant, Oliveira a énormément grandi récemment, devenant une menace de finition beaucoup plus sérieuse pour son pieds et devenir plus créatif.

L’amélioration de la confiance est bien visible.

Comme mentionné, le style de kickboxing d’Oliveira est clairement le Muay Thai. Il se tient grand, fait un pas léger avec sa patte de tête et fixe ses coudes à ses côtes avec ses mains à ses tempes. Au cours des derniers combats, Oliveira a vraiment fait pression sur ses adversaires de cette position, les punissant de dommages qui s’additionnent rapidement.

Comme on pouvait s’y attendre du Brésilien, son travail à distance et ses dégâts commencent par ses coups de pied. Plus que la plupart, Oliveira colle son ennemi avec beaucoup de teeps à l’abdomen. Au fur et à mesure qu’il avance, il vérifie de manière préventive avec sa jambe principale en soulevant le genou. Plutôt qu’une simple étape / vérification, ce lifting des jambes pourrait être un tip de sa jambe principale. Cela pourrait aussi être une étape dans un tip de jambe arrière.

OU cela pourrait être une étape dans un coup de pied rond. Oliveira hache la cuisse avec un vrai changement de poids, passant à travers ses hanches et creusant dans la jambe comme un vrai Nak Muay. Il frappera fort à l’abdomen et à la tête également, ce qui fait d’Oliveira un adversaire difficile à gérer à mesure qu’il avance. Il montre à son adversaire beaucoup de coups de pied potentiels … et tous font mal.

Les combattants de Muay Thai ont tendance à ne pas trop compter sur le jab, et cela devient de plus en plus vrai pour Oliveira. Il tiendra toujours un coup, mais ses coups de pied sont sa véritable arme de télémètre et d’établissement de distance. Cependant, cela ne veut pas dire que la tête d’Oliveira est faible. Il fait bien de l’angle avec des crochets à carreaux durs, et Oliveira va le mélanger en déplaçant son poids et en tirant également des uppercuts gauches. La main droite d’Oliveira est nette et puissante, souvent une configuration solide pour ses coups de pied.

Grâce à l’amélioration du kickboxing d’Oliveira, il a terminé ses deux derniers combats avec de gros contre-coups. Contre la pression implacable de Jared Gordon, Oliveira a montré un grand sang-froid. Gordon a regardé pour appuyer derrière le jab et replacer Oliveira dans la clôture, mais “Do Bronx” a chronométré sa main droite avec une glissade et par dessus la sienne (GIF). Le coup de poing a pratiquement assommé Gordon, mais il est également important de noter qu’Oliveira utilisait intelligemment la frappe pour s’orienter hors de la clôture.

Avant ce combat, Oliveira a réglé Nik Lentz (encore). Lentz est un attaquant sous-estimé, mais il était clair qui faisait les vrais dégâts. Lorsque Lentz a cherché à marquer un coup de pied de jambe au corps (ce qu’il fait assez bien), l’avantage de la longueur d’Oliveira lui a permis de laisser passer le coup de pied plus facilement, mettant Oliveira en position parfaite pour décrocher un droit de craquement (GIF).

En remontant un combat de plus, la performance la plus impressionnante d’Oliveira dans sa séquence de victoires actuelle était probable quand il a donné à l’ancien kickboxeur professionnel David Teymur sa première défaite à l’UFC. Oliveira a vraiment montré sa créativité dans ce combat, blessant Teymur avec des coups de pied sautés et des coudes soudains (GIF).

Dans le point culminant de la technique de cette semaine, nous analysons l’utilisation des coudes par Oliveira:

Enfin, le travail de corps à corps d’Oliveira est assez méchant. Il est très habitué aux combattants qui plongent vers ses hanches, ce qui est généralement quelque chose qu’il accueille en raison de son excellent jeu de soumission. Cependant, il utilisera également une position de crochet et de tête pour créer de l’espace avec ses hanches, lui permettant de se poser les genoux durs. Dernièrement, Oliveira a été plus disposée à s’accrocher à une cravate après avoir frappé des coups de poing, suivi avec plus de genoux et de coudes (GIF).

L’amélioration défensive d’Oliveira est également claire, résultat de l’expérience et de la confiance. Le second est vraiment essentiel: Oliveira semble beaucoup mieux riposter sous pression. Auparavant, Oliveira se couvrait simplement sous le feu, ce qui ne faisait que faciliter le départ des ennemis.

Lutte

La lutte d’Oliveira est peut-être l’aspect le plus sous-estimé de son jeu, simplement parce qu’il ne se soucie pas vraiment de se faire abattre. Quand Oliveira décide de lutter offensivement, il abat généralement son homme.

Il y a deux positions principales où Oliveira frappe ses mises au sol: au corps à corps et contre la clôture. Si Oliveira est capable de lire le coup de poing d’un adversaire à venir, il se penchera en dessous et obtiendra une enveloppe serrée sur le corps. C’est un autre domaine où la longueur aide, d’autant plus qu’Oliveira est physiquement forte aussi. Une fois verrouillé sur la taille, Oliveira peut simplement ramasser son adversaire (GIF).

S’ils résistent, attendez-vous à ce que Oliveira s’éloigne vers l’arrière.

Abattre des adversaires le long de la clôture est vraiment une question de réglages. Une fois sur les hanches avec les mains verrouillées, le retrait lui-même est simple et facile. Heureusement, nous avons déjà discuté des nombreuses armes dangereuses que Oliveira présente à son adversaire dans la section ci-dessus. Les frappes d’Oliveira sont formidables et variées, ce qui augmente considérablement ses chances d’obtenir une bonne position sur les hanches.

Défensivement, Oliveira est plus rapide à envelopper le cou que l’étalement. Il est difficile à manœuvrer dans le corps à corps, ce qui oblige vraiment les adversaires qui veulent que les retraits changent de niveau. Une fois que cela se produit, ils jouent vraiment avec le feu, et Oliveira est également généralement en mesure d’utiliser la menace de l’étranglement pour inverser les tentatives de retrait.

Jiu Jitsu brésilien

Ceinture noire de longue date, Oliveira détient le plus de victoires de soumission dans l’histoire de l’UFC – et il n’a que 30 ans! Oliveira est à la fois une agression incroyable et dangereuse, ce qui explique ses 13 victoires de tapout.

Depuis la première position, Oliveira court derrière (bien qu’il saute toujours sur un starter avant si on lui donne l’ouverture). Une fois que Oliveira se déplace sur le dos, il se verrouille immédiatement dans le triangle du corps, une position rendue plus sûre par sa longueur. Une fois le triangle du corps verrouillé, Oliveira commencera immédiatement à se tordre le visage pour glisser un bras sous le menton. Il a marqué certaines de ses meilleures finitions de cette façon, se contentant de tout faire pour attaquer le cou dès qu’il est en position.

Si Oliveira ne peut pas trouver l’étouffement nu à l’arrière, il est tout à fait disposé à attaquer le bras. À l’aide de la commande intérieure du poignet ou d’une poignée à quatre chiffres, Oliveira contrôlera un bras avant de libérer le triangle du corps. De là, il fera tourner ses hanches et lancera une jambe sur le visage, atterrissant idéalement en position de brassard.

Contre Myles Jury, Oliveira a magistralement contré une fuite dans le dos du Jury. Alors qu’il glissait, Oliveira s’est accrochée à la tête du jury, menaçant le cou. Le jury a toujours essayé de se lever, mais dans le processus, Oliveira a pu connecter ses mains et sauter la garde, terminant la guillotine.

Souvent, les soumissions d’Oliveira se produisent lorsque ses adversaires lancent le grappling. Il est extrêmement confiant dans son étrangleur à guillotine, l’utilisant à la fois pour garantir les soumissions et la position de tête. Si son ennemi parvient à sortir, Oliveira est également confiant dans son travail de garde, jetant rapidement des triangles et des brassards.

Peut-être que la configuration préférée d’Oliveira est le starter anaconda du garde. C’est assez unique pour lui, et il est très agressif pour chasser cette soumission. Il le recherchera sur le corps à corps pendant que son adversaire sera debout, mais Oliveira est plus dangereuse avec le starter en travaillant avec la tortue.

Alors que l’adversaire d’Oliveira cherche à se lever de la tortue, Oliveira passera immédiatement son bras intérieur autour du cou et de l’épaule. Avec ses longs bras, il n’est pas difficile pour lui d’enfiler son bras assez profondément pour verrouiller les bras avec une poignée d’étranglement nu à l’arrière. Une fois qu’Oliveira aura cette poignée verrouillée, il se lèvera et sautera à pleine garde. De cette position, Oliveira est capable de se serrer avec le haut du corps et d’étendre son adversaire avec ses jambes, ce qui en fait un étranglement extrêmement serré (GIF).

Dans l’une des soumissions les plus cool de l’histoire de l’UFC, Oliveira a terminé Eric Wisely avec une trancheuse à mollets. Quand Oliveira s’est rassise pour un crochet de talon depuis la position supérieure, Wisdom a tenté de s’éloigner d’Oliveira. Le Brésilien s’est ajusté en attaquant avec une genouillère, mais il n’a pas pu verrouiller la soumission. Cependant, Oliveira a continué la transition et l’attaque, glissant son tibia derrière la rotule de Wisely. De là, il s’est redressé et a coincé le pied de son adversaire entre le sien et l’aine.

Dans cette position, Wisely est complètement coincé mais pas encore dans la douleur. Oliveira a rapidement changé cela, finissant la trancheuse à mollets en s’asseyant et en saisissant la taille de son adversaire. De là, il tira Wisely sur lui et se pencha, utilisant le poids de Wisely pour replier son genou, sauf que le tibia d’Oliveira l’empêcha de le faire. Sans les coups frénétiques de Wisely, son genou aurait implosé (GIF).

Il faut mentionner que malgré son succès au grappling, Oliveira a été soumis deux fois par guillotine en 2016. Oliveira avait généralement du succès sur le tapis avec Anthony Pettis et Ricardo Lamas, mais les deux ont réussi à attraper «Do Bronx», en grande partie parce qu’Oliveira forçait les échanges. Sa perte de poids incertaine en poids plume n’a probablement pas aidé, mais la faute en revient à Oliveira pour avoir précipité plus que n’importe quel défaut technique.

Conclusion

Je ne veux pas dire que c’est la dernière chance d’Oliveira de devenir un vrai concurrent, car il est encore assez jeune pour se remettre d’une défaite. Cependant, cela semble être un moment très important pour sa carrière, sa première machine à sous principale en cinq ans. Oliveira semble préparé et prêt: il ne lui reste plus qu’à le prouver dans un grand combat.

Andrew Richardson, une ceinture brune de jiu-jitsu brésilien, est un combattant professionnel qui s’entraîne à l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie. En plus d’apprendre aux côtés de talents de classe mondiale, Andrew a repéré des adversaires et développé des stratégies gagnantes pour plusieurs des combattants les plus prestigieux du sport.