Combattre les cartes pendant COVID-19 dangereux peu importe quoi

Un passionné comme Frank Trigg a accompli beaucoup de choses dans sa vie, de sa carrière collégiale de haut niveau à la lutte collégiale et aux arts martiaux mixtes, à son travail d’acteur et de cascadeur, à sa carrière post-combat naissante en tant qu’officiel MMA.

Mais autant que Trigg aimerait y revenir en tant qu’arbitre et juge, plus il en apprend sur le coronavirus, plus il est convaincu qu’il n’y a aucun moyen de mettre une carte de combat de manière sûre, peu importe combien dans le jeu de combat veux penser autrement.

“Il n’y a aucun moyen de sécuriser quelque chose comme ça tant que nous ne comprenons pas à quoi nous avons affaire”, a récemment déclaré Trigg à MMA Junkie Radio. «Comment pouvons-nous y faire face? Y aura-t-il un vaccin pour cette chose? Il n’y a aucun moyen de sécuriser ces choses tant que nous n’aurons pas compris cela. La même chose avec la polio, la même chose avec la lèpre. Tant que nous ne saurons pas ce que c’est réellement, comment il progresse réellement, ce qui se passe réellement avec, il n’y a aucun moyen de rendre un événement sportif sûr. »

L’UFC tente de remettre en place le calendrier des combats de l’entreprise le 9 mai. La promotion prévoit de suivre les directives limitant le nombre de personnes qui peuvent se rassembler au même endroit et organiser des événements dans un endroit fermé sans fans, de manière à réduire sur les chances que les personnes impliquées attrapent le virus.

Cependant, le coronavirus peut prendre jusqu’à 14 jours pour que les symptômes se manifestent. Certains qui le portent ne présentent jamais de symptômes, mais le virus peut être transmis par des individus asymptomatiques.

Trigg, qui pensait avoir attrapé COVID-19 lors d’un voyage d’automne en Chine, mais a récemment eu des tests d’anticorps négatifs, a utilisé l’exemple hypothétique d’un caméraman asymptomatique pour démontrer la facilité avec laquelle le virus pouvait se propager.

“Dites un caméraman, il est à trois pieds”, a déclaré Trigg. «Il essaie de pratiquer l’éloignement social, mais il est à trois pieds de distance, mais que se passe-t-il? Il va dans une épicerie. Une personne a COVID. La personne qui a COVID ne pense pas qu’il a COVID. Le caméraman ne pense pas qu’il a COVID parce qu’il a un masque, il marche. Ils touchent sans gants une chose de ketchup, ils la remettent, ils ne veulent pas la prendre, ils veulent autre chose. Ce caméraman ramasse ensuite cette chose de ketchup infectée par COVID, met dans son sac, sort et l’achète et rentre chez lui. Maintenant, il a COVID dans sa maison.

“Mais combattez vendredi, c’est mardi, il ne montre aucun signe. Rien ne se passe. C’est un caméraman qui n’est pas en contact avec tout le monde, mais il est au bord de la cage. Il a COVID, mais il ne s’en rend pas compte. Ils ne savent pas qu’ils l’ont. … Tout d’un coup, il a commencé à tousser un peu, les combattants sont en dessous de lui parce qu’il doit se faire vacciner, maintenant ils ont été exposés, tout ce groupe. »

Trigg aurait pu faire face à un dilemme éthique s’il avait été invité à participer au plan pour organiser l’UFC 249 le 18 avril au Tachi Palace Casino près de Lemoore, en Californie, car Trigg est un officiel sanctionné par la California State Athletic Commission, et l’UFC cherchait pour contourner la sanction du CSAC.

Mais Trigg, membre de l’aile de combat du Temple de la renommée de l’UFC, a considéré la question comme théorique dès le départ, car il était convaincu que l’UFC ne serait pas en mesure de mettre fin à l’événement, ce qui s’est avéré vrai.

“Ce combat n’allait jamais se produire, donc je n’étais jamais près d’en faire partie”, a déclaré Trigg. «Deux raisons: premièrement, cela n’arriverait jamais, pas au palais de Tachi. Aurait pu choisir n’importe quel autre pays, n’importe quel territoire de tout le pays et le retirer, en dehors de la Californie. Mais en Californie, tout le territoire souverain appartient à peu près au CSAC. Donc, si vous venez et partez, “ Nous allons faire cet événement ”, cela devient un véritable combat entre la commission sportive de Californie et la commission de l’UFC avec Marc Ratner, et Ratner est proche amis avec Andy Foster, donc ça devient un gros problème. Et donc ce combat, dans mon esprit, n’allait jamais se produire. »

.