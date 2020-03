Combien Figueiredo, Benavidez a-t-il rapporté à la maison?

Les combattants de l’événement principal Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez devaient chacun ramener 150 000 $ pour leur combat à l’UFC sur ESPN + 27 samedi dernier.

En tête d’affiche, Figueiredo (18-1 MMA, 7-1 UFC) a éliminé Benavidez (28-6 MMA, 15-4 UFC) – mais n’a pas pu remporter le titre de poids mouche vacant après avoir manqué de poids pour le combat. Il a également été condamné à une amende de 30% de son sac à main, ce qui signifie qu’il a perdu 45 000 $ de son salaire à Benavidez – le faisant tomber à 105 000 $ et Benavidez à 195 000 $.

MMA Junkie a obtenu mardi la liste des jours de paie divulgués pour la carte de samedi soir à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, auprès du Virginia Department of Professional and Occupational Regulation, qui a supervisé l’événement.

Les autres grands gagnants de la carte étaient Marcin Tybura (18-6 MMA, 5-5 UFC), qui a récolté 136 000 $ pour sa victoire décisive contre Serghei Spivac (10-2 MMA, 1-2 UFC) et Megan Anderson (10 -4 MMA, 3-2 UFC), qui a récolté 80 000 $ pour sa victoire sur Norma Dumont (4-1 MMA, 0-1 UFC).

La masse salariale totale divulguée pour l’événement était de 945 000 $.

La liste complète des UFC divulgués sur ESPN + 27 jours de paie comprenait:

Deiveson Figueiredo: 105 000 $ * (comprend 50 000 $ de bonus de gain)

def. Joseph Benavidez: 195 000 $ **

Felicia Spencer: 34 000 $ (comprend 17 000 $ de bonus de gain)

def. Zarah Fairn: 10 000 $

Magomed Ankalaev: 66 000 $ (inclut un bonus de victoire de 33 000 $)

def. Ion Cutelaba: 33 000 $

Megan Anderson: 80 000 $ (comprend un bonus de victoire de 40 000 $)

def. Norma Dumont: 10 000 $

Grant Dawson: 19600 $ *** (comprend un bonus de gain de 14000 $)

def. Darrick Minner: 18 400 $ ****

Luis Pena: 48 000 $ (comprend 24 000 $ de bonus de gain)

def. Steve Garcia: 12 000 $

Kyler Phillips: 20000 $ (comprend un bonus de 10000 $ pour gagner)

def. Gabriel Silva: 10 000 $

Brendan Allen: 24 000 $ (comprend 12 000 $ de bonus de victoire)

def. Tom Breese: 10 000 $

Marcin Tybura: 136 000 $ (dont 68 000 $ de bonus de gain)

def. Serghei Spivac: 14 000 $

Jordan Griffin: 20000 $ (inclut un bonus de 10000 $ pour gagner)

def. TJ Brown: 10 000 $

Spike Carlyle: 20000 $ (comprend un bonus de 10000 $ pour gagner)

def. Aalon Cruz: 10 000 $

Sean Brady: 24 000 $ (comprend 12 000 $ de bonus de victoire)

def. Ismail Naurdiev: 16 000 $

* Figueiredo a été condamné à une amende de 30 pour cent de son sac de 150 000 $ pour manque de poids, qui est allé à Benavidez.

** Benavidez a pris 30% du sac de combat de 150 000 $ de Figueiredo.

*** Dawson a été condamné à une amende de 30% de son sac à main de 28 000 $ pour manque de poids, qui est allé à Minner.

**** Minner a pris 30% du sac de combat de 28 000 $ de Dawson.

Les chiffres n’incluent pas les déductions pour des éléments tels que l’assurance, les licences et les taxes. De plus, les chiffres n’incluent pas l’argent payé par les sponsors, y compris le paiement officiel de l’UFC sur ESPN + 27. Ils n’incluent pas non plus les autres «vestiaires» ni les primes discrétionnaires spéciales que l’UFC paie parfois. Ils n’incluent pas non plus les réductions à la carte que certains combattants de haut niveau reçoivent.

Par exemple, les responsables de l’UFC ont remis 50 000 $ UFC supplémentaires sur ESPN + 27 bonus de nuit de combat à Anderson et Griffin pour «Performance of the Night», et à Phillips et Silva pour «Fight of the Night».

En d’autres termes, les chiffres ci-dessus sont simplement des salaires de base déclarés à la commission et ne reflètent pas les rémunérations complètes pour l’événement.

