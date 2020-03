Combien vaut l’événement principal de l’UFC 249?

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, John Morgan, “Gorgeous” George et “Goze” déballent les retombées des combats annulés en raison de la pandémie de coronavirus, osent parler un peu d’UFC 249, et plus encore.

AFFICHER LE COMPTE RENDU:

Tyron Woodley contre Leon Edwards a été l’un des grands combats annulés (err, “reportés”) en raison de l’épidémie de coronavirus, mais pas avant que les choses ne deviennent intéressantes avec Colby Covington se portant volontaire pour intervenir avec un préavis de six jours avant que l’UFC London ne soit finalement mis au rebut . La question est la suivante: lorsque l’horaire est à nouveau opérationnel, quel combat faut-il faire?

Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruick a été un autre combat perdu à cause de l’épidémie de coronavirus, alors qu’il était prévu de faire la une de l’UFC Columbus ce week-end. Question similaire à la précédente: Ngannou devrait-il revenir dans cette confrontation lorsque nous reviendrons à la normale, ou devrait-il envisager une autre option?

Bien que le président de l’UFC, Dana White, ait insisté pour que l’UFC 249 se déroule comme prévu le 18 avril dans un nouvel emplacement, il subsiste un doute – et à juste titre. Mais disons simplement à titre d’argument que White pourrait faire un miracle et nous donner Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson – mais seulement ce combat. Rien d’autre. Combien seriez-vous prêt à payer pour ce seul combat?

On ne peut nier que la pandémie de coronavirus a suspendu le sport. Combien de temps exactement? Personne ne sait. Donc pour le moment, nous offrons un petit conseil sur la façon dont les combattants pourraient s’aider eux-mêmes dans les conversations qu’ils ont à la fois en coulisses et en public.

Tout cela étant dit, il y a eu une action MMA le week-end dernier au Cage Warriors 113 à Manchester, en Angleterre, qui s’est déroulée à huis clos. Avons-nous identifié un talent compatible UFC sur la carte?

Pour des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 21 de «Spinning Back Clique» ci-dessus.

