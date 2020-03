Comment COVID-19 a forcé les combattants de l’UFC Tristan Connelly, Cole Smith, à retourner au Canada

Après avoir fait ses débuts spectaculaires à l’UFC, Tristan Connelly avait un plan parfait pour éviter un effondrement de deuxième année.

Prévue pour affronter le meilleur espoir des poids légers Alex da Silva à l’UFC Portland le 11 avril, Connelly s’est fait un devoir de se rendre à Las Vegas pour travailler avec les meilleurs gymnases et meilleures installations de la ville.

Xtreme Couture, 10th Planet Jiu Jitsu, UFC Performance Institute. Au cours des deux semaines que Connelly était à Vegas, il avait fait le tour des centres d’entraînement et était prêt à s’appuyer sur une performance gagnante contre Michel Pereira en septembre dernier.

Puis vint l’éclosion du coronavirus, et les plans du natif de la Colombie-Britannique s’arrêtèrent brutalement.

Avant même que le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, n’ordonne officiellement la fermeture des entreprises non essentielles de l’État, les institutions publiques du pays ont fermé en réponse à la propagation de COVID-19, y compris les gymnases où Connelly travaillait. Viennent d’abord Xtreme Couture, puis 10th Planet. Lundi dernier, l’UFC PI a annoncé des restrictions à la formation avant de fermer complètement ses portes.

Plus tard dans la journée, Connelly et son coéquipier Cole Smith ont décidé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de retourner à Vancouver. Il s’est avéré que cette décision était conforme à une directive du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui implorait les citoyens à l’étranger de rentrer chez eux.

“Nos familles voulaient déjà que nous rentrions à la maison”, a déclaré Connelly à MMA Fighting. «Mais nous essayions de tenir le coup et de voir. Ils ont compris que c’était une grande opportunité potentielle de rester. Je ne pense pas qu’ils m’auraient rappelé en soi, mais alors j’aurais été – je pourrais probablement toujours rentrer au Canada, mais il n’y aurait peut-être pas de vols dans quelques semaines. Je devrais peut-être essayer de louer une voiture, si je peux même louer une voiture. Je devrais trouver un moyen de reculer, (et) ça pourrait être bien plus compliqué. “

Connelly et Smith devraient être à Vegas jusqu’au 27 mars, puis ils rentreraient chez eux pour terminer la préparation du combat de Connelly avant de se rendre en Oregon. Mais la situation des coronavirus s’est rapidement aggravée au point que même un Dana White résolu a été contraint de reporter un trio d’événements à venir, y compris l’UFC Portland.

Il a été question de déplacer ces événements vers l’UFC Apex. Si cela s’était produit, Connelly était si désireux de se battre qu’il a dit à son manager qu’il sauterait sur la carte UFC London qui était brièvement située à Las Vegas avant qu’elle ne soit reportée.

“Allons-nous risquer de rentrer chez nous le 27 et peut-être que nous ne pourrons pas revenir combattre à Vegas, ou allons-nous rester ici jusqu’au 12 avril et voir ce qui se passe?” Dit Smith. «Nous avons décidé que c’était le plan. Nous allions durcir les choses, (et) Tristan allait faire absolument tout ce qu’il pouvait pour s’assurer qu’il se battait. Si cela signifiait rester à Vegas pendant quelques mois supplémentaires, si cela signifiait qu’il ne revenait pas à la maison, s’il devait se battre à 170, il demandait même s’il pouvait se battre sur la carte Columbus juste pour s’assurer qu’il pouvait obtenir un bats toi. Il se moquait de ce qu’il devait faire.

“Vous devez respecter Tristan, il était là pour se battre. Il voulait être le seul Canadien sur la carte. Il adorait l’idée que c’était juste nous là-bas, (et) ils ne pourraient pas obtenir d’autres Canadiens, ou n’importe qui d’autre d’ailleurs, juste des Américains. … Mais évidemment, nous étions là-bas pendant quelques jours de plus, et ils ont juste annulé le tout et l’ont mis au rebut, alors nous sommes rentrés à la maison le lendemain. »

Smith était à peine à Vegas depuis une semaine que lui et Connelly ont réalisé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de partir. Lui aussi était prêt à sauter sur une carte UFC Apex à court préavis, désireux de rebondir après une perte de décision partagée lors de son précédent combat contre Miles Johns.

Les inquiétudes concernant le coronavirus étaient secondaires pour les deux Canadiens, en particulier Connelly, qui croyait à la toute dernière seconde que son combat avait lieu.

“Aussi irresponsable que cela puisse paraître, nous n’avons rien donné à ce sujet”, a déclaré Smith à propos de leur réponse au rappel du Premier ministre. «Nous allions faire tout ce qu’il fallait. Les mots de Tristan étaient: «Si j’ai 0,1% de chances de me battre, je reste.» Et moi, en tant que cornerman, j’ai dit: «Eh bien, je suppose que je reste aussi», parce que je ne vais pas le laisser rester ici. par lui-même.

“Nous avons entendu cela, et nous avons simplement dit que c’est ce que c’est, nous allons tout de même le durcir. Si nous nous disputons, nous allons nous battre et nous allons gérer les conséquences. Je pense que le lendemain ou quelque chose de nouveau est sorti que le Nevada, tout le monde vient de dire que nous ne le faisons pas du tout, les combats sont terminés. Ensuite, nous avons simplement dit que nous n’avions plus aucune raison d’être ici et nous sommes rentrés dès que possible. »

“Au milieu de la journée, [UFC PI staff were] comme, “Ouais, nous fermons pour les deux prochaines semaines”, “a ajouté Connelly. “Et c’est là que nous avons découvert que la carte était reportée. Donc, il y avait encore de l’espoir lundi matin, mais lundi après-midi, tout était parti. »

À l’aéroport, les combattants ont été surpris de voir à quel point la situation semblait normale. À part quelques agents de la TSA qui ont appelé pour voir si quelqu’un présentait des symptômes de coronavirus – selon Smith, certaines personnes n’ont même pas pris la peine de répondre et se sont contentées de passer – le voyage s’est déroulé sans incident. À leur atterrissage à Vancouver, on leur a remis un morceau de papier contenant des directives générales et on leur a conseillé de s’isoler en raison de leur récent voyage.

Ni Connelly ni Smith ne présentent de symptômes. Mais cela ne signifie pas que le virus n’a pas affecté leur vie. Connelly et sa femme Jen attendent un enfant en juin, ce qui signifie que Jen doit actuellement rester avec ses parents pour minimiser le risque d’exposition. Smith déplore le fait qu’il ait dû fermer temporairement boutique avec sa salle de gym à Squamish, en Colombie-Britannique, après une récente augmentation des affaires. Il n’a aucune idée de la façon dont la crise en cours affectera les plans précédents pour emménager dans un endroit avec sa petite amie dans quelques mois.

Pour ce que ça vaut, Connelly espère que son affrontement avec da Silva restera intact. Sinon, tout ce que lui et Smith et tous les autres combattants peuvent faire est de jouer le jeu d’attente.

“Je vis un style de vie assez bon marché”, a déclaré Connelly. «Tout ce que je fais, c’est former et enseigner. J’ai ma salle de gym ici, donc après les deux semaines, je pourrai y retourner et au moins m’entraîner seule là-bas. Je peux faire des leçons individuelles avec des gens, ce genre de choses. Je serai bien à cet égard si j’ai besoin de gagner de l’argent. Je veux juste m’assurer que je reste prêt quand quelque chose se passe. J’ai l’impression que si cette chose est retirée, l’UFC sera en mesure de faire des événements fermés s’ils le souhaitent. Je pense que tout se passe très rapidement en ce moment. Mais si cela devient plus un passage à long terme dans l’isolement, pas de grands événements de groupe pour le reste de l’année, ce qui pourrait très bien être, alors je pense qu’ils seront en mesure de faire des événements plus petits, et je finirai se battre sur ceux-ci.

“Ce qui va se produire, je pense, c’est qu’ils n’annuleront pas les événements – (ils) les reporteront, alors j’espère qu’ils trouveront un moyen dans les prochains mois de pouvoir organiser de nombreux événements fermés. Je vais donc rester positif et garder espoir. “