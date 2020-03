Comment Dan Severn a remporté 17 matchs de lutte amateur en une journée

Dan Severn sera toujours connu pour deux choses: son sens aigu de la lutte et ce doux, doux stache.

Severn (101-19-19) et ses quatre frères étaient lutteurs américains au lycée. Dans un effort pour se démarquer de ses frères et sœurs, Severn a fait un énorme pari sur lui-même lors d’un tournoi de sa première année de lycée. Severn s’est inscrit dans trois catégories de poids chacune dans les divisions junior et ouverte. Un total de six tournois en une seule journée. De plus, la division open-age comprenait des lutteurs collégiaux.

«Je pourrais être sur le pont au tapis numéro un. Je pourrais être sur le pont au tapis numéro deux. Je pourrais être en attente sur le tapis numéro trois “, a déclaré Severn au podcast A Fighter’s Legacy. Au moment où ils annoncent que “Dan Severn doit se rapporter au numéro de tapis”, le chronomètre a commencé minute. Vous aviez cinq minutes sinon vous seriez disqualifié. En un jour, j’ai fait deux groupes d’âge, six classes de poids. 17 matchs plus tard et je suis sorti de ce gymnase avec six médailles d’or. Le monde de la lutte parlait parce que 17 matches en une journée? »

Ce succès le poursuit jusqu’à l’année suivante du lycée et au-delà. Dans sa dernière année, Severn est resté invaincu et a épinglé tous les adversaires. Il a établi 8 records nationaux pour terminer sa carrière au secondaire et a remporté les champions nationaux de 1976 en lutte gréco-romaine et libre.