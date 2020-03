Comment Jackson Wink MMA a ajusté la formation en réponse

ALBUQUERQUE, N.M. (AP) – Jackson Wink MMA, le célèbre gymnase d’arts martiaux mixtes qui a formé le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a déclaré vendredi qu’il ajustait son entraînement au milieu des cas croissants du nouveau coronavirus.

Le gymnase d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a annoncé qu’il passait à «une formation plus basée sur la frappe» pour limiter les contacts entre les combattants.

«La JacksonWink Academy continue de former les meilleurs combattants du monde. Cependant, nous sommes passés à une formation plus frappante pour réduire les contacts étroits », a déclaré le porte-parole du gymnase James Hallinan. «Nous nettoyons et désinfectons en permanence l’installation.»

Hallinan a déclaré que les combattants malades ou susceptibles d’avoir été exposés au COVID-19 ne seraient pas autorisés à s’entraîner dans l’établissement.

L’annonce intervient après que l’UFC a organisé un événement sans fans samedi soir à Brasilia, au Brésil. Le week-end prochain, la promotion prévoit toujours de mettre en scène une carte de combat complète avec les fans de l’O2 Arena de Londres.

L’UFC n’a annulé aucune compétition, même celles précédemment programmées pour les zones où les grands rassemblements sont désormais interdits.

Le président de l’UFC, Dana White, attribue sa décision d’aller à l’encontre de l’état d’esprit collectif du monde du sport en partie à une conversation la semaine dernière avec le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence. White et Trump sont des amis et des associés de longue date.

Le Nouveau-Mexique ferme les écoles de la maternelle à la 12e année pour trois semaines afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Les responsables ont également interdit les rassemblements de masse impliquant 100 personnes ou plus dans des espaces tels que les stades ou les auditoriums afin de limiter la propagation du virus.

L’Etat a confirmé vendredi le 10ème test positif pour le coronavirus.

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie.

Jackson Wink MMA est recherché par des artistes martiaux mixtes aux États-Unis et dans le monde entier. En plus de Jones (26-1-0), le gymnase a formé l’ancienne championne des poids coq de l’UFC Holly Holm (13-4) et l’ancienne championne des poids mi-moyens de l’UFC, Georges St. Pierre.

Le gymnase a été présenté dans plusieurs documentaires sportifs et a été qualifié l’un des meilleurs gymnases MMA au monde par divers magazines MMA. Les combattants viennent au gymnase pour s’entraîner avec les copropriétaires du gymnase, Greg Jackson et Mike Winkeljohn, qui utilisent la haute altitude du Nouveau-Mexique pour le conditionnement et les montagnes pour l’isolement.

