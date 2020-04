Comment Jan Blachowicz a trouvé le succès de l’UFC en retournant à ses racines

Jan Blachowicz profite de la meilleure forme de sa carrière à l’UFC et dit qu’il y a une raison claire à son succès.

Blachowicz (26-8 MMA, 9-5 UFC) a remporté sept de ses huit derniers matchs et mène une séquence de trois victoires consécutives après des victoires contre Luke Rockhold, Ronaldo Souza et, plus récemment, un KO au premier tour de Corey Anderson en Février, alors que le grand Polonais se positionnait comme le concurrent n ° 1 à 205 livres.

Mais Blachowicz n’a pas réalisé son potentiel tôt, allant de 2 à 6 pour commencer son mandat à l’UFC. Ce fut une course de forme qui l’a incité à faire un changement alors qu’il retournait vers l’homme qui l’avait amené à la danse, son ancien entraîneur.

“Retour aux sources”, a déclaré Blachowicz à MMA Junkie. «J’ai fait beaucoup de changements dans ma vie quand j’ai signé un contrat avec l’UFC, et c’était une sorte d’erreurs, parce que j’ai changé de gymnase quand j’ai signé un contrat avec l’UFC, et maintenant je reviens à mon ancien entraîneur.

«Nous faisons exactement la même chose que ce que je faisais avant de me battre à l’UFC, et maintenant, à l’UFC, je suis l’un des meilleurs au monde, et je serai le prochain champion parce que j’y crois. Voilà, revenons aux racines. Ancien entraîneur, ancien gymnase et fais ce qui a fonctionné pour moi. “

La bataille pour le prochain coup de titre semble être une course à deux entre Blachowicz et Dominick Reyes, mais Blachowicz pense qu’il est le plus méritant puisque Reyes a déjà combattu et perdu contre Jones.

“J’ai tout fait”, a déclaré Blachowicz. «Dominick, il a eu sa chance. Il ne l’utilise pas, et maintenant c’est mon tour. C’est une situation simple. Je ne sais pas pourquoi ils pensent au match revanche. Je sais que c’était un bon combat, un combat rapproché, mais il a perdu le combat, et maintenant c’est mon tour. Des choses simples. Je suis le suivant, et c’est tout. “

