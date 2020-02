Comment Jon Jones réagit-il au dernier combat?

L’UFC revient à l’action samedi soir avec sa deuxième offre de paiement à la vue de 2020, alors que l’octogone se dirige vers Houston pour l’UFC 247.

À première vue, la carte semble être titrée par une paire de combats de titre «vitrine», avec des parvenus opprimés qui cherchent de l’or.

Jon Jones, qui figure sur la liste restreinte des candidats GOAT du sport, défend son titre de poids lourd léger contre invaincu Dominick Reyes. Pendant ce temps, Valentina Shevchenko, qui est n ° 2 au classement des États-Unis TODAY Sports / MMA Junkie femmes livre pour livre, met son titre de poids mouche à gagner contre Katlyn Chookagian.

Les deux champions sont de grands favoris. Mais ensuite, plus vite que vous ne pouvez dire «Matt Serra», vous vous souvenez que des choses étranges semblent se produire dans la ville H, et la nuit devient un peu plus intrigante.

L’UFC 247 a lieu samedi au Toyota Center avec la carte principale sur le pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Sans plus tarder, voici six questions brûlantes avant l’UFC 247.

****

Comment Jon Jones répond-il à sa dernière sortie?

Cela témoigne à quel point Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) a été dominant en tant que champion poids lourd léger qu’une performance non dominante rare vous amène à vous demander ce qui se passe.

Mais il est difficile de ne pas revenir sur son dernier combat et de se demander si cela l’affectera à l’avenir.

Thiago Santos a tout jeté, sauf l’évier de cuisine de Jones en juillet dernier, lui détruisant les deux jambes tout en continuant à avancer pendant 25 minutes. Il a fallu toute la ténacité de Jones pour remporter une victoire par décision partagée.

Si vous regardez ce sport depuis assez longtemps, vous vous souvenez comment Fedor Emelianenko, sur sa séquence de 10 victoires consécutives, a eu du mal avant de renvoyer Brett Rogers, et comment l’intelligentsia s’est moqué quand quelqu’un a suggéré que cela pourrait signifier quoi que ce soit à l’avenir. Et puis Emelianenko est sorti et a perdu ses trois prochains combats.

Peut-être, aussi hérétique que cela puisse paraître, le combat de Santos a indiqué que les choses commençaient enfin à rattraper Jones. Ou peut-être qu’un compétiteur avec le style de Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) est juste le type de combat pour rappeler aux fans ce que Jones – qui n’a marqué qu’une seule finition officielle en près de sept ans, pour aller avec six décisions et un no-contest – est capable de faire quand il déchaîne la bête.

