Comment Juan Espino de l’UFC gère la quarantaine en Espagne

L’Espagne a été l’un des pays les plus durement touchés par le coronavirus au début de la pandémie mondiale, ce qui a obligé le pays à prendre des mesures drastiques de verrouillage obligatoire dans l’espoir de contenir la propagation du virus. Cela a signifié des changements majeurs pour le poids lourd de l’UFC Juan Espino, qui a détaillé la vie en ces temps incertains.

La vie de Juan Espino a radicalement changé au cours des dernières semaines.

En raison de la mise en quarantaine obligatoire de l’Espagne pendant la pandémie mondiale de coronavirus, le poids lourd de l’UFC reste principalement à l’intérieur et ne quitte la maison pour obtenir de la nourriture et des fournitures que si nécessaire. Espino (8-1 MMA, 1-0 UFC) vit à Gran Canaria, l’une des principales îles espagnoles des Canaries au large des côtes du nord-ouest de l’Afrique. Environ un tiers de la population mondiale est en détention sous une forme ou une autre en raison du COVID-19, qui, dimanche matin, représentait plus de 665 000 cas et était responsable de près de 31 000 décès.

L’Espagne est dans l’une des pires situations, avec près de 75 000 cas et 6 000 morts.

«C’est un moment très compliqué. Nous sommes maintenant le pays avec le deuxième plus grand nombre de décès dus au virus », a déclaré Espino au MMA Junkie en espagnol. «Je pense qu’une grande partie de cela est la stupidité des politiciens qui dirigent ce pays. La vérité est que je ne suis pas une personne qui aime beaucoup parler de politique parce que je ne suis pas vraiment capable de le faire. Mais prendre les choses à la légère, ne pas être responsable, ne pas agir quand cela était nécessaire a fait que ce virus détruit non seulement la vie de nombreuses personnes, mais aussi l’économie de mon pays.

“Et comme nous le disons ici, après cela, espérons que nous pourrons le dépasser et en sortir bien. Il va y avoir une situation économique presque comme si nous avions traversé une guerre. “

Bien qu’elles se trouvent dans l’un des endroits d’Espagne les moins touchés par le COVID-19, les îles Canaries ont signalé plus de 1 000 infections, dont 253 à Gran Canaria.

Le gouvernement espagnol a intensifié les mesures pour contenir la propagation, forçant le verrouillage obligatoire sur l’ensemble du pays. Les gens sont confinés chez eux, sauf pour acheter de la nourriture ou des médicaments. Le parlement a récemment prolongé le verrouillage jusqu’au 12 avril, et toute personne prise à l’extérieur pour des raisons non essentielles encourra de lourdes amendes et même des arrestations.

“Les gens d’ici prennent cela très au sérieux”, a déclaré Espino. «Nous avons été capables de neutraliser la situation. Nous ne quittons nos maisons que pour aller à l’épicerie, et une seule personne par ménage est autorisée à y aller. Nous évitons toutes sortes de raisons de quitter la maison, nous sommes confinés à nos maisons et nous suivons les nombreux conseils d’experts comme se laver les mains, ne pas entrer en contact avec des gens. Lorsque vous devez tousser, vous toussez sur votre bras ou sur une serviette. Si vous devez sortir, assurez-vous de sortir avec des masques et des gants. Toujours en utilisant un désinfectant. Nous avons donc pu le contrôler.

“Nous sommes en quarantaine depuis deux semaines. Après la période de deux semaines, vous voyez les cas commencer à baisser. Nous ne sommes pas comme Barcelone ou d’autres villes qui connaissent de nombreux cas graves. Et ce n’est même pas le coronavirus; c’est aussi juste des choses régulières. Imaginez que vous ayez une crise cardiaque, que vous ayez un accident de voiture ou que vous ayez un accident à la maison où vous êtes ouvert et vous devez vous rendre à l’hôpital. Les files d’attente dans les hôpitaux sont infinies, et de nombreuses personnes se rendent dans les hôpitaux non seulement pour des coronavirus, mais en raison des accidents qui se produisent.

«Il y a des histoires qui sont très tristes et c’est devenu une situation très dangereuse. Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux dire à tous mes amis à Porto Rico, en Colombie, au Venezuela, en Argentine et dans le monde – heureusement, j’ai des amis partout en Amérique latine – je veux leur dire de soyez très prudent car chaque jour cette situation change et empire. Alors, restez calme, informez-vous autant que possible et recherchez les vraies nouvelles.

«Il y a beaucoup de gens qui profitent de ce moment pour inventer des nouvelles et diffuser de la désinformation. Vous n’avez pas besoin d’aller loin, regardez simplement ce qui se passe en Italie, en Espagne, pays du premier monde, qui ont des hôpitaux et du matériel médical appropriés. Imaginez comment ce problème pourrait être au Venezuela et dans des pays moins développés. Ce sera une situation difficile, et j’espère que je me trompe, mais ce virus est très violent. “

L’importance de la structure

Confiné chez lui, Espino, vainqueur de la saison 28 de «The Ultimate Fighter», a fait de son mieux pour être productif. Il a adopté une approche très méthodique et structurée du verrouillage. Et même à la maison, Espino a un régime très chargé et varié.

“J’ai un horaire hebdomadaire, comme une routine”, a déclaré Espino. «Alors je me réveille, je bois beaucoup d’eau, je m’étire 15, 20 minutes pour faire bouger le corps, puis je fais le petit déjeuner. Après cela, j’aime faire plusieurs choses. J’aime regarder les nouvelles pour voir comment va le pays; les ministres sont là chaque jour pour annoncer les nouvelles mesures et ce qui se fait. J’aime aussi travailler ma créativité, donc j’aime peindre et faire mon mandala – c’est un type de médiation que je fais. En fait, ceux qui m’ont suivi sur «TUF» devraient être au courant de mon travail.

«Après cela, je consacre du temps aux réseaux sociaux. Je parle à mes amis. En fait, je fais maintenant quelques interviews avec des combattants de l’UFC. Hier, j’ai parlé à Aleksei Oleinik, et bientôt je parlerai à Junior dos Santos, Santiago Ponzinibbio. J’aime faire ça parce qu’à certains égards, cela divertit mes camarades. Je comprends que ce sont des moments difficiles.

«Ensuite, je fais une séance d’entraînement vers 12 h 30-13 h. avant de manger. J’ai une routine que mon entraîneur de l’UFC PI m’envoie. Ensuite, je mange, je me repose un peu et vers 16 heures. J’ai un cours de boxe. Je termine vers 17h00 Je me repose à nouveau, regarde la télé vers 19 h. Je regarde et étudie les adversaires potentiels. Peut-être que je passe une heure, une heure et demie. Je regarde tout, même leurs trajectoires en dehors de l’UFC et je vois comment ils sont arrivés. Ensuite, je parle à ma famille et je me détends.

«C’est donc généralement ma dynamique quotidienne. J’ai également une liste de choses à faire. Parfois, je lis un livre, j’ai des cours de yoga, des cours de salsa. Je le mélange dans ma routine et je fais de mon mieux pour me divertir. C’est en fait quelque peu similaire à «TUF». Vous êtes coincé deux mois dans une maison, donc vous devez trouver des choses à faire. Vous n’allez pas simplement boire de la bière et vous promener toute la journée. “

Les combats prennent place à l’arrière pour l’instant

Espino a combattu pour la dernière fois en novembre 2018 lorsqu’il a été couronné champion du TUF 28. Il a battu Justin Frazier avec une soumission au premier tour. L’Espagnol a été hors service pendant un certain temps en raison de complications d’une main cassée. Cependant, Espino est de retour à 100% et a déclaré qu’il était sur le point d’être réservé pour un combat contre l’UFC jusqu’à ce que le coronavirus frappe.

L’UFC a été forcée de reporter trois événements – l’UFC Londres le 21 mars, l’UFC Columbus le 28 mars et l’UFC Portland le 11 avril. La promotion a l’intention de reprendre son calendrier avec l’UFC 249 le 18 avril – un événement qui n’a actuellement aucun emplacement après être tiré de New York – et au-delà.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait disposé à se battre dans cette pandémie mondiale, Espino a simplement répondu que la question ne tiendrait pas longtemps. Il ne peut pas quitter Gran Canaria, mais même s’il l’était, Espino pense que la même chose s’appliquera bientôt à d’autres pays, ce qui pourrait forcer l’UFC à reporter encore plus d’événements.

“Je ne pense pas que cette question tiendra le coup dans une semaine”, a déclaré Espino. «Lorsque le virus devient vraiment grave, il ne sera pas remis en cause, car les gens ne pourront pas voyager. Des pays vont être fermés. Que vont-ils (UFC) faire? Obtenir un jet privé pour venir me chercher? Je pense que c’est très difficile. Je serais descendu pour le faire si j’étais aux États-Unis – voler quelque part, me battre et rentrer chez moi.

“Je n’ai aucun intérêt à aller contre l’UFC ou ses conseillers. Ils vont gérer les choses comme ils le pensent le mieux, mais malheureusement, tout est sur le point de devenir plus compliqué. Je ne veux pas me montrer alarmiste ou effrayer les gens, mais les choses vont devenir difficiles. En Espagne, vous ne pouvez pas prendre l’avion. Je ne peux pas quitter mon île; c’est impossible. Comment partir? Alors, comment les gens du Royaume-Uni se rendront-ils aux États-Unis? Peut-être que vous faites (UFC 249) aux États-Unis, et vous allez chercher Khabib (Nurmagomedov), mais quand les États-Unis décident de le prendre au sérieux, et vous ne pourrez pas voler de New York à Chicago ou du Nevada à la Californie ou tout autre état. Ce ne sera tout simplement pas possible.

«Je n’ai jamais eu de problèmes pour ne pas combattre ou rejeter les combats, mais je pense que c’est une de ces choses qui ne dépend pas de moi, mais de la situation. Et la situation n’encourage pas les choses à se produire. »

“Profitez du temps”

De nombreux pays ont interdit et continueront d’interdire les voyages et de fermer les frontières à mesure que la propagation du coronavirus s’aggrave. On ne sait pas dans quelle mesure cela affectera le calendrier de l’UFC dans les semaines à venir.

Espino espère que les choses redeviendront normales en Espagne et dans le monde, mais il pense que cela prendra probablement un certain temps avant que cela ne se produise. Pour l’instant, Espino n’a pas d’autre choix que d’attendre la situation à la maison. En attendant, il souhaite partager des conseils pour quiconque sur le verrouillage obligatoire maintenant ou dans les semaines à venir.

“Vous pourriez être en mesure de rester assis à boire, regarder la télévision et votre téléphone pendant une semaine”, a déclaré Espino. “Mais il arrivera un jour ce jour-là, jour après jour après jour, tu fais juste la même chose et tu dois dire:” Hé, ce ne sera pas fini bientôt. “Quand vous voyez le la balance monte, vous prenez du poids, de mauvaise humeur, vous devez faire une routine.

«Je recommande aux gens de faire de l’exercice et de fixer des horaires pour les choses. Dites tous les jours à 18 h J’appelle un membre de la famille. Peut-être que ta sœur, ta cousine, une amie, et communiquer avec les gens par vidéo. Regarder des films, lire des livres, écrire un livre – je veux dire, quel meilleur moment que maintenant? Maintenant que nous avons le temps, de quoi d’autre avez-vous besoin? Si vous ne pouvez pas faire quelque chose maintenant, vous ne le ferez probablement jamais. Les excuses sont ce que vous avez.

“Alors profitez du temps, passez ces appels que vous n’avez pas fait depuis un moment pour dire bonjour à un ami ou faire amende honorable avec quelqu’un. Envoyez ces messages de soutien, soyez avec la famille, restez calme. Parce que c’est une situation stressante. Mais à la fin de la journée, je ne veux pas forcer les gens à prendre cela au sérieux. Mais croyez-moi, le moment viendra où ils comprendront la situation. En Espagne, nous n’avions pas d’autre option. C’était impossible.”

