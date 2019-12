Comment la perte d'Ed Ruth a motivé Jason Hackson à la victoire

HONOLULU – La mission à court préavis de Jason Jackson au Bellator 236 s'est avérée un succès, car il est intervenu avec un préavis de sept jours seulement pour vaincre le vétéran japonais Kiichi Kunimoto.

La victoire par décision unanime de Jackson lui a valu un cran bienvenu dans la colonne des victoires après sa défaite par décision partagée contre Ed Ruth au Bellator 231 en octobre. Et le Jamaïcain, connu sous le nom de "The Ass-Kicking Machine", a déclaré qu'il était heureux de présenter ses compétences en MMA après avoir admis qu'il s'était battu contre Ruth la dernière fois.

«Comme vous avez pu le constater, Jason Jackson n'est pas seulement un boxeur. Il peut lutter, il peut s'agripper, il peut arrêter les tirs », a-t-il déclaré au MMA Junkie dans les coulisses après sa victoire. «Mais le fait est que je sentais que je me retenais avec Ed Ruth parce que j'avais entendu tout le monde bien parler de lui (étant) le meilleur lutteur des États-Unis, tout cela, et j'avais oublié mon grappling, mon MMA grappling. Et tu sais, je viens de le laisser. Mais maintenant je vais tout faire; Je vais tout montrer. Je suis meilleur que vous en tout, le jeu complet. C'est le plus effrayant de Jason Jackson. "

Après avoir transporté cette déception de son dernier combat dans son combat à court terme avec Kunimoto (20-9-2, 0-2 BMMA), Jackson (11-4, 2-1 BMMA) était déterminé à rendre justice à ses compétences.

"Absolument. Parce que je savais que j'avais déjà disputé cinq rounds auparavant. J'ai combattu pour trois titres mondiaux », a déclaré Jackson. «Et en venant ici et en combattant Ed Ruth, je savais que si je pouvais empêcher Ed Ruth (de m'abattre), (Kunimoto) ne pouvait pas m'abattre. Je le savais."

Jackson a déclaré qu'il s'attendait à affronter Ruth à l'intérieur de la cage de Bellator plus loin sur la ligne alors que la paire se dirigeait vers le haut de la division de 170 livres de Bellator.

"Le combat d'Ed Ruth se reproduira, c'est sûr", a-t-il déclaré. "Parce qu'en ce moment, nous sommes les deux meilleurs combattants (à venir). Nous sommes ceux à surveiller et nous devons nous rencontrer (à nouveau). C'est destiné. "

Il est peu probable que ce combat soit le suivant, et Jackson a déclaré que sa priorité était maintenant simplement de se battre et de remporter plus de victoires alors qu'il progressait dans l'échelle.

"Je ne peux pas vous donner qui je veux (ou) où je veux. Je veux juste me battre et en profiter », a-t-il déclaré.

