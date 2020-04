Comment la WWE exécute-t-elle les événements lorsque l’UFC ne peut pas?

Un des refrains réguliers que je n’arrête pas d’entendre des gens se plaindre de l’arrêt de l’UFC Coronavirus est “Mais Vince McMahon organise toujours des événements de la WWE en toute sécurité!” Et même si je pouvais passer les deux prochaines heures à analyser les différences entre le MMA et la WWE et comment Vince ne devrait pas être autorisé à faire ce qu’il fait, j’ai pensé qu’il serait plus intéressant d’examiner pourquoi il est autorisé à faire ce qu’il veut.

En bref: la Floride.

Vous n’avez pas besoin de moi pour vous dire que le côté grosse bite échangiste de l’Amérique est beaucoup plus lâche que le côté cul serré de la Californie. Il y a eu à peine assez de volonté politique pour annoncer une urgence à l’échelle de l’État, et encore moins pour imposer un maintien de l’ordre à domicile. Pour cette raison, la Floride aurait été l’un des meilleurs candidats à l’emplacement de l’UFC 249. De nombreux sites sur les terres autochtones en Floride ont de longs antécédents d’organisation d’événements MMA, et de nombreux promoteurs MMA ont utilisé des terres autochtones pour contourner la réglementation des commissions.

La WWE n’avait pas besoin de l’approbation de la commission, mais même dans ce cas, elle n’a pas simplement essayé d’opérer en cachette et espère que les gens ne les appelleront pas. Ils sont allés plus loin et se sont déclarés essentiels. Ils ont fourni aux employés et aux lutteurs de la paperasse affirmant que leur opération relevait d’une désignation utilisée pour empêcher la fermeture des informations pendant les urgences.

Oui, évidemment, il a été écrit pour avoir une marge de manœuvre, mais cette salle n’est pas conçue pour la production de programmes de lutte professionnelle.

Source spécifique à l’emplacement du PC WWE & Full Sail: https://t.co/diZrBFGF2V

– David Bixenspan (@davidbix) 12 avril 2020

Il est encore assez choquant que la WWE ait pu s’en tirer avec des enregistrements, compte tenu de la fermeture du reste du paysage du divertissement. Mais quand un milliardaire fou dirige la série, presque tout est possible. Y compris le retour des événements en direct.

C’est vrai: après avoir enregistré des séries d’émissions en une seule fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, Vince McMahon a décidé qu’il était temps que les émissions reprennent leur format live habituel. Pourquoi quelqu’un déciderait-il de prendre cette décision alors qu’elle augmente la quantité de travail et de temps et les risques pour les lutteurs et le personnel impliqués? Selon Dave Meltzer, le contrat de la WWE avec ses diffuseurs limite le nombre d’émissions enregistrées qu’ils peuvent fournir.

Comme avec la poussée enragée de l’UFC pour continuer à organiser des événements, il est probable que ce dernier coup de McMahon ne soit qu’une partie d’une danse kabuki mise en place pour satisfaire aux obligations contractuelles. Vince dit qu’il ramène des spectacles en direct. NBC et FOX disent “Hé, peut-être pas.”

Même s’il est clairement cynique et dégoûtant de déplacer vos employés et sous-traitants indépendants dans un pays en quarantaine comme des pions dans une partie d’échecs, vous espérez presque que c’est ce qui se passe parce qu’au moins McMahon ne prévoit pas sérieusement de mettre son personnel en danger, comme nous atteignons le premier pic de la pandémie aux États-Unis.

L’alternative est que Vince ne se soucie pas particulièrement du danger pour ses travailleurs ou leurs familles ou les autres personnes dans leur cercle d’exposition. Compte tenu de la longue histoire de son entreprise à utiliser et à rejeter les talents, c’est tout aussi probable.