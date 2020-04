Comment le Daghestan élève la prochaine génération de champions MMA dans la salle de lutte

Lorsque le reporter de VICE, Alzo Slade, s’est rendu au Daghestan pour documenter les programmes de lutte qui ont produit des médaillés d’or olympiques et des champions de l’UFC, il ne savait pas exactement à quoi s’attendre.

Il a entendu dire que la République russe était connue pour produire certains des athlètes les plus dévoués et les plus dévoués dans les sports de combat, mais même cela, ne l’avait pas préparé pour le premier jour d’entraînement au sommet d’une montagne.

“J’aime penser que je suis en forme, mais ce que ces gars font c’est la vraie affaire”, a déclaré Slade à MMA Fighting après avoir passé plusieurs jours au Daghestan. “Les gars du MMA dans les montagnes, nous nous réveillons vers 6h30 ou 7 heures, juste au lever du soleil. Dès que nous nous levons, boum, nous courons environ un mile ou deux sur un terrain accidenté dans les montagnes. Il y avait environ 50 pieds de glace, ces gars ont couru à travers la glace, les pieds plongés dans l’eau froide glacée. Vous verrez dans le morceau, j’ai couru environ 25 mètres en montée en tant que sprint. Ils font cette première chose le matin.

«Ensuite, ils reviennent et font du pad pendant environ une heure. Ensuite, nous prenons le petit déjeuner. Ensuite, nous faisons une sieste. Après nous être réveillés de la sieste, nous faisons de la randonnée de deux à trois milles sur la montagne, des montées abruptes, puis nous luttons lorsque nous arrivons au sommet de la montagne. Ces mecs veulent juste se battre tout le temps. Je pensais légitimement que j’étais dans Rocky 4. »

Slade a passé du temps au Daghestan pour une histoire intitulée “Russian Fight Factory” qui fait ses débuts sur la série VICE gagnante des Emmy Awards sur Showtime ce dimanche soir à 20 heures.

Alors que certaines histoires sur les programmes de lutte du Daghestan sont légendaires, Slade a été époustouflé par le type de dévouement des athlètes là-bas envers le sport.

Partout au Daghestan, des villages promeuvent des camps de lutte où les salles se remplissent de 150 enfants dans la pratique et chacun d’entre eux aspire à suivre les traces de grands athlètes du pays. Au sommet de cette liste se trouve le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, qui sert de modèle à tant d’enfants au Daghestan.

“Les gens connaissaient déjà Khabib là-bas auparavant, mais sa popularité après avoir battu Conor McGregor, il est devenu comme un demi-dieu là-bas”, a déclaré Slade. «Il est également important de noter que c’est un pays musulman et tous les combattants à qui j’ai parlé, une des choses dont ils étaient fiers, c’est lorsqu’ils réussissent dans le sport, en MMA, qu’ils veulent redonner à la communauté .

«Ils veulent soutenir les familles. Ils veulent soutenir les jeunes lutteurs et les jeunes combattants du MMA qui viennent derrière eux. C’était une grosse affaire. Ce n’est donc pas une question de renommée et de fortune. Ils savent que cela existe, mais la fortune sert à soutenir davantage leur culture, leur famille et la communauté. »

Aux États-Unis, certains lutteurs ou artistes martiaux mixtes sont devenus des noms familiers mais la liste est assez courte. Ce n’est pas le cas au Daghestan.

“Les champions de lutte là-bas et les combattants du MMA, ils les connaissent comme les Michael Jordan et les Tom Brady ici”, a déclaré Slade. «Je devais faire mes études avant d’aller là-bas et je connaissais les combattants du MMA mais pas nécessairement tous les catcheurs.

“Je leur demandais (médaillé d’or olympique) [Abdulrashid] Sadulaev et moi ne disions pas son nom correctement et ils se moquaient de moi parce que c’est comme quelqu’un qui vient ici et prononce mal le nom de Michael Jordan. Comment pourriez-vous ne pas savoir? “

Daniel Bateman / VICE NEWS / SHOWTIME

La lutte a également servi un autre objectif au Daghestan et c’est de garder les enfants occupés par une activité après que le pays ait été appelé «l’endroit le plus dangereux d’Europe» en 2011 en raison d’attaques terroristes constantes.

Des combats ont éclaté entre policiers et militants. Les bombes explosant étaient un événement quotidien.

Plusieurs années plus tard, le terrorisme a été largement éradiqué au Daghestan, mais des rappels sont accrochés aux murs dans de nombreux clubs de lutte, car les enfants sont encouragés à adopter l’athlétisme plutôt que le fanatisme.

«Le Daghestan a une histoire de terrorisme. C’était une partie de leur histoire dont ils ne sont pas fiers honnêtement », a expliqué Slade. “Lorsque vous parlez aux enfants, ils ne se soucient de rien de tout cela. Ils veulent juste lutter. Ils veulent juste être les meilleurs. Ils veulent juste être champions.

“Maintenant, les adultes, j’aime un peu être dans un gymnase du centre-ville si vous êtes en Amérique et que vous avez vu un D.A.R.E. affiche sur la drogue au mur. De la même manière que le basket-ball et le football sont utilisés pour garder les enfants hors de la rue, c’est la même manière que la lutte est utilisée de manière à simplement garder un œil sur les enfants et à leur donner quelque chose pour qu’ils se sentent significatifs. »

À bien des égards, Slade avait l’impression que la lutte – et, par extension, les arts martiaux mixtes – est presque devenue le sport national au Daghestan parce que de nombreuses personnes, des parents aux enfants, sont impliquées.

En apparence, il pourrait presque sembler que les enfants là-bas n’ont pas beaucoup de choix en ce qui concerne la lutte à un si jeune âge, mais Slade dit que ce n’est pas vrai du tout. En fait, il a vu la joie et l’enthousiasme purs des enfants qui aiment la lutte et rêvent de médailles d’or olympiques et de championnats de l’UFC.

“Je n’avais pas l’impression qu’un enfant était là à cause de la pression importante de la famille ou de la pression directe”, a déclaré Slade. «Je pense que cela peut être une pression indirecte parce que la lutte est tissée dans le tissu de leur culture dans la mesure où c’est une évidence.

“C’est une évidence que vous allez lutter. Si vous êtes en bonne santé, vous allez lutter. “

Découvrez «Russia’s Fight Factory» sur VICE ce dimanche soir à 20 h. sur Showtime.