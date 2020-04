Comment le premier Chuck Liddell ferait-il dans la division moderne poids léger de l’UFC?

Eh bien, cela fait environ trois semaines depuis le dernier débat de Let! pièce, et malgré les meilleurs efforts de Dana White et de l’UFC, il n’y a eu aucun combat ni il n’y en aura dans les prochaines semaines. Pendant ce temps, la plupart des gens sont coincés à la maison, faisant de leur mieux pour rester sains d’esprit et passer le temps.

Telle est la vie en 2020.

Jusqu’à ce que “Fight Island” démarre, espérons-le le mois prochain, il y a encore beaucoup d’hypothèses à discuter. Par exemple, l’autre soir, j’ai expliqué à Midnight Mania comment Chuck Liddell a expliqué son intérêt à combattre Jon Jones (s’il était hypothétiquement encore à son apogée).

jon jones parce que je pense que j’aurais bien correspondu avec lui en termes de style. Je lui aurais donné des ennuis parce qu’il aurait été très difficile de me faire tomber et j’aurais fait des coups de poing fous pendant mon apogée. J’ai également une portée plus longue que mes statistiques détaillées https://t.co/QwP6mjUTHj

– Chuck Liddell (@ChuckLiddell) 8 avril 2020

C’est un progrès de l’ancien champion, qui, aussi récemment qu’en 2018, voulait toujours combattre Jones dans la vraie vie. Pourtant, cela suscite une question intéressante: comment “The Iceman” de la légende gérerait-il la division UFC Light Heavyweight moderne?

Pour tenter de répondre au mieux à cette question, je suis retourné et j’ai regardé les combats de la série de victoires de 2004-2006 de Liddell, ce que la plupart qualifieraient de premier de sa carrière. Liddell a marqué sept victoires consécutives au cours de cette période (cinq d’entre elles lors des combats pour le titre) et a arrêté chacun de ses adversaires par KO.

N’hésitez pas à faire de même – ce sont des combats amusants! – puis rejoignez-moi pour tenter de placer Liddell dans les rangs de la division 2020 Light Heavyweight.

Briser Prime Chuck Liddell

Même en tant que pionnier certain, Liddell n’a jamais été le combattant le plus compliqué. En tant que lutteur avec une expérience de karaté au Kenpo, Liddell a popularisé le style «tentaculaire et bagarre», forçant les grapplers à lui tenir tête et ses formidables coups de poing.

Alors que Liddell pouvait certainement descendre ses adversaires et les enfermer dans des coups de poing puissants (par exemple, lorsque Liddell a frappé Alistair Overeem dans PRIDE), il a fait son meilleur travail sur le pied arrière. De l’extérieur, Liddell soufflait occasionnellement à l’intérieur d’un coup de pied bas et parfois tourbillonnait. Alors que son adversaire pressait, Liddell chercherait d’abord à établir sa main gauche avec beaucoup d’action de patte, en utilisant son bras constant se balançant pour brouiller les eaux entre un coup sec (souvent lancé alors qu’il était déjà partiellement étendu) et un crochet gauche plus lourd.

Randy Couture, en particulier, a passé beaucoup de temps à contrecarrer ces frappes de main principale. Lorsque Couture a vraiment fait un bond en avant et a cherché le corps à corps, Liddell s’est incliné et a attrapé Couture se tournant pour lui faire face, ou il a planté ses pieds et tiré une croix plus droite au centre.

Maintenant, considérons l’opposition …

CLASSEMENTS LÉGERS LOURDS

CHAMPION: Jon Jones

Dominick Reyes

Thiago Santos

Anthony Smith

Jan Blachowicz

Corey Anderson

Volkan Oezdemir

Alexander Gustafsson

Glover Teixeira

Aleksandar Rakic

Nikita Krylov

Johnny Walker

Misha Cirkunov

Magomed Ankalaev

Ronaldo Souza

Mauricio Rua

The Big One: Liddell pourrait-il atterrir sur Jon Jones?

En un mot, non.

Liddell avait le pouvoir d’éliminer pour garder les choses intéressantes, et Jones ne fait plus ses meilleures performances. Même en tenant compte de ces facteurs, il est difficile d’imaginer la distance de fermeture de Liddell 2005 contre les coups de pied incroyablement longs et variés de Jones. Jones est heureux de donner un coup de pied latéral et de faire un cercle pendant 25 minutes – il a fallu un combattant de construction similaire avec un grand mouvement (Reyes) pour finalement décrocher des coups de puissance sur “Bones”, et Liddell n’a tout simplement jamais démontré ces aspects.

En vérité, le manque général de Liddell d’une frappe active à distance serait probablement son plus gros problème contre de nombreux combattants énumérés ci-dessus. Liddell est devenu un nom familier en raison de tout jeter avec une réelle puissance, mais il y a une raison qui est rarement le plan de match au plus haut niveau.

Faisons un petit pas dans le classement …

“Dans un bon jour”

Il y a deux combattants dans le Top 5 à qui je donnerais au moins à Liddell un bon coup de crack: Anthony Smith et Corey Anderson. Maintenant, je ne choisirais pas Liddell directement dans ces matchs, mais il y a quand même un réel potentiel de KO “Iceman” ici.

Très probablement, les coups de pied et les longs coups de poing d’Anthony Smith lui permettent de prolonger le combat tard sans entrer dans quelque chose de majeur. De plus, le gars est juste dur comme des ongles. À un moment donné, il pourrait probablement marquer un retrait et une soumission de voyage – en gros, le combat de Volkan Oezdemir. Cependant, Smith ne s’est jamais révélé incroyablement difficile à frapper, et les hanches puissantes de Liddell nieraient probablement le tir précoce.

La recette d’un KO Liddell à l’intérieur de deux tours est là.

De même, Anderson a le mouvement latéral, les frappes à distance et l’offensive de retrait pour vraiment frustrer Liddell. Pour réitérer, la plupart des grands KO de Liddell se sont produits lorsque les combattants ont avancé en ligne droite, une stratégie qui est devenue moins populaire au fil des ans grâce à des innovateurs comme Liddell. Les «heures supplémentaires» ne vont pas de l’avant … la plupart du temps.

Anderson a une histoire de mauvaise prise de décision qui se traduit par des pertes brutales par KO. Lancer un coup de pied bas de l’intérieur de la poche contre Jan Blachowicz sans mise en place? Mauvaise décision et une décision tout aussi médiocre contre Liddell se terminerait brutalement.

Bouts

L’un des matchs hypothétiques les plus intéressants: le partenaire d’entraînement de longue date de Liddell, Glover Teixeira. Sans informations privilégiées sur leurs camps d’entraînement, il est tout à fait concevable que l’un ou l’autre puisse arrêter l’autre. D’une part, Teixeira est l’homme le plus équilibré et son excellent jiu-jitsu brésilien signifie que surgir d’un takedown – une signature de Liddell – n’est pas une tâche facile.

Cependant, échanger des droits indirects avec Chuck Liddell? C’est un jeu dangereux.

En ce qui concerne le combattant le moins bien classé, je ferais certainement confiance pour remporter une victoire sur Liddell? Magomed Ankalaev. Le dangereux ensemble de compétences du Daghestan, des coups de pied brutaux, des compteurs solides et une excellente lutte s’avérerait une combinaison problématique pour Liddell, qui – comme dans le match contre Jones – ne pourrait pas rester en arrière et contrer avec succès. En vérité, c’est une réponse BS, car Ankalaev est probablement meilleur que la moitié des combattants classés au-dessus de lui de toute façon.

Quand tout est dit et fait, mon classement complètement hypothétique? 11! Cela peut sembler une insulte, mais beaucoup de choses ont changé en 14 ans depuis que Liddell a régné en maître.

Maintenant, il y a sûrement des fans qui pensent que je suis gravement sous-estimé – ou surévalué? – le Hall of Famer. Si l’une de ces descriptions vous convient, dites-moi pourquoi dans la section des commentaires et n’hésitez pas à discuter d’autres correspondances potentielles de Liddell. De plus, si quelqu’un a une demande pour qu’une future légende soit introduite dans le giron moderne (Fedor? B.J. Penn? Miguel Torres?), Apportez-les ci-dessous!