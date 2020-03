Comment Leon Edwards est passé d’une vie dans une “cabane en fer blanc” en Jamaïque à une star du MMA

Image via @ufc sur Instagram

Alors que sa confrontation principale contre Tyron Woodley approche à grands pas, Leon Edwards a révélé comment il était passé d’une vie dans une «cabane en fer blanc» en Jamaïque aux lumières vives de l’UFC.

«Rocky» a déménagé à Birmingham au Royaume-Uni dans sa jeunesse, mais est né à Kingston, en Jamaïque. Lors d’une interview avec Adam Catterall de BT Sport, Edwards a rappelé vivre dans la pauvreté et l’impact que cela avait sur lui:

«Ma maison, par exemple, où je suis né, était des murs en bois, un toit en zinc», a déclaré Edwards.

«Et dans ce hangar / cabane, il y avait votre salon, votre salle de bain, votre cuisine, votre salle à manger. Tout est dans cette seule cabane. Mais comme je l’ai dit, c’était assez normal, je ne le voyais pas comme un autre moyen que la télévision. “

Catterall a parlé de voir une grande disparité entre luxe et pauvreté lors de ses propres voyages en Jamaïque. Edwards a admis que lorsqu’il vivait là-bas, entendre des coups de feu et des personnes mourantes était un phénomène courant:

«C’était difficile, mais comme je l’ai dit, j’avais de bons parents qui m’ont toujours donné le meilleur de ce qu’ils pouvaient me donner. J’ai eu la chance de pouvoir venir au Royaume-Uni et me faire une vie meilleure. »

Le père du poids welter était un chef de gang local très respecté dans la communauté. Le succès de son père sera plus tard sa mort car il a été abattu dans une boîte de nuit alors qu’Edwards n’avait que 14 ans. À cette époque, Leon avait déjà déménagé à Birmingham au Royaume-Uni avec sa mère et son frère cadet, Fabian Edwards. Sa mère l’a finalement encouragé à apprendre le MMA pour éviter les ennuis.

«J’ai appris beaucoup de grandes leçons des difficultés et c’est ce que j’apporte à ma carrière de combattant», a déclaré Edwards.

«Je crois que tout se passe pour une raison, peut-être que si je ne venais pas de là, je ne serais pas aussi bon qu’un combattant. Tout se passe pour une raison, je crois que c’est ma raison. “

Regardez Leon Edwards montrer son esprit combatif contre Tyron Woodley dans l’événement principal de l’UFC Londres le samedi 21 mars.