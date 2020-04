Comment les combattants, les promotions face à la pandémie

La pandémie de COVID-19 qui a balayé le monde a provoqué un quasi-arrêt du monde sportif, et même le MMA a été contraint de réduire ses efforts pour continuer à affronter les problèmes de santé croissants.

L’épidémie a changé la vie quotidienne des gens de tous les horizons, avec des termes comme «auto-isolement» et «distanciation sociale», sans parler de se laver les mains plus que jamais avant de faire partie de nos routines quotidiennes.

Avec leurs principales sources de revenus désormais fortement réduites, tout le monde dans le monde MMA se trouve confronté à une bataille différente dans un effort pour rester en sécurité alors qu’ils, comme le reste d’entre nous, s’adaptent à une nouvelle normalité pendant la crise sanitaire mondiale.

Via cette page, nous vous tiendrons au courant des derniers développements et histoires tout au long de la crise des coronavirus.

(Note de l’éditeur: cela continuera d’être mis à jour au fur et à mesure que les événements se dérouleront avec les dernières informations chronologiques de haut en bas.)

****

Mercredi 1er avril

Tony Ferguson: Khabib Nurmagomedov «renfloué» lors du combat pour le titre de l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov est sorti de l’UFC 249, mais Tony Ferguson veut se battre le 18 avril. Et il est fou que son combat contre le champion des poids légers de l’UFC soit tombé pour la cinquième fois.

Apparaissant sur ESPN, Ferguson a déclaré que Nurmagomedov devrait être exclu du titre, et pense que son ennemi potentiel ne veut pas vraiment le combat. “Khabib, je crois qu’il savait déjà qu’il n’allait pas se battre”, a déclaré Ferguson.

Ferguson a ajouté plus tard: «Il a renfloué, mec. Il a renfloué. »

Khabib dit qu’il est hors de l’UFC 249 – et que le reste du monde devrait rester à la maison

La cinquième fois ne sera pas le charme de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Une fois de plus, le combat est abandonné – bien que les responsables de l’UFC ne l’aient pas encore annoncé. Mais le champion léger Nurmagomedov a posté sur Instagram mercredi et a déclaré qu’il restait à la maison à cause du coronavirus, essentiellement, et que le reste du monde devrait faire de même. Pourquoi est-ce que quelqu’un pense que, de tous les gens, il ne devrait pas avoir à adhérer à ce qui se passe dans la plupart du monde? L’UFC 249 n’a pas encore été annulé ou reporté. Le président de l’UFC, Dana White, s’est donné pour mission de voir l’événement à la carte le 18 avril. Mais il semble que si cela se concrétise, ce sera sans Nurmagomedov.

Derrick Lewis ne se battrait pas pendant l’épidémie

C’est probablement théorique depuis qu’il vient de se battre en février, mais le poids lourd de l’UFC, Derrick Lewis, a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à se battre pendant l’épidémie de coronavirus parce qu’il craignait d’attraper le virus et de le ramener à la maison pour potentiellement infecter sa famille. “Je ne peux pas être égoïste”, a déclaré Lewis à propos de l’équilibre entre la santé et la sécurité de sa famille et son objectif en tant que combattant de monter dans la cage quatre fois en 2020.

Bob Arum claque Dana White

Il n’y a pas d’amour perdu entre le promoteur de boxe Bob Arum et le président de l’UFC Dana White. Mais Arum a pris quelques photos supplémentaires quand il a dit que White avait “une intelligence défectueuse” pour penser qu’il devrait aller de l’avant avec l’UFC 249 à la suite de l’épidémie de coronavirus. Arum a déclaré qu’il n’envisagerait pas de planifier de nouvelles cartes de boxe tant que l’épidémie ne serait pas suffisante dans le rétroviseur pour que les responsables de la santé et du gouvernement le disent clairement.

