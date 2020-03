Comment les combattants, les promotions face à la pandémie

La pandémie de COVID-19 qui a balayé le monde a provoqué un quasi-arrêt du monde sportif, et même le MMA a été contraint de réduire ses efforts pour continuer à affronter les problèmes de santé croissants.

L’épidémie a changé la vie quotidienne des gens de tous les horizons, avec des termes comme «auto-isolement» et «distanciation sociale», sans parler de se laver les mains plus que jamais avant de faire partie de nos routines quotidiennes.

Avec leurs principales sources de revenus désormais fortement réduites, tout le monde dans le monde MMA se trouve confronté à une bataille différente dans un effort pour rester en sécurité alors qu’ils, comme le reste d’entre nous, s’adaptent à une nouvelle normalité pendant la crise sanitaire mondiale.

Via cette page, nous vous tiendrons au courant des derniers développements et histoires tout au long de la crise des coronavirus.

(Note de l’éditeur: cela continuera d’être mis à jour au fur et à mesure que les événements se dérouleront avec les dernières informations chronologiques de haut en bas.)

****

Mercredi 18 mars

Dana White: Je ferai de mon mieux pour que l’UFC 249 se produise le 18 avril

Dans sa première interview depuis l’annonce de la suspension de son calendrier par l’UFC jusqu’au 11 avril, le président Dana White a abordé une grande variété de sujets, notamment des critiques sur la façon dont les rebondissements de la semaine dernière ont été traités.

White, s’adressant à TSN, a également déclaré que bien qu’il ne puisse pas promettre que le combat très attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson aura lieu le 18 avril, vous ne devriez pas non plus parier contre lui.

“J’ai ma propre arène”, a déclaré White. «J’ai ma propre production, j’ai tout. J’ai tout ce dont vous avez besoin pour organiser des événements. Donc, il n’y a pas grand-chose que je ne puisse pas retirer. “

L’UFC débranche officiellement le Barclays Center pour le lieu de l’UFC 249

Dans un geste qui était attendu, l’UFC a officiellement annoncé mercredi que l’UFC 249 le 18 avril ne se tiendra plus au Barclays Center dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Les fans qui ont acheté des billets peuvent obtenir des remboursements au point d’achat.

Vous pouvez lire le communiqué de presse complet de la société ci-dessous:

L’UFC prévoit d’aller de l’avant avec UFC 249: KHABIB VS. FERGUSON en avril. L’événement n’aura pas lieu au Barclays Center de Brooklyn comme annoncé précédemment. La décision a été prise conformément aux directives émises par la Commission sportive de l’État de New York, ainsi qu’aux restrictions imposées par l’État de New York limitant les grands rassemblements publics. Des détails supplémentaires, y compris l’emplacement et le lieu, seront annoncés une fois confirmés. Les détenteurs de billets du Barclays Center peuvent demander un remboursement complet au point d’achat. Les commandes par Internet et par téléphone seront automatiquement annulées et remboursées. L’UFC se réjouit de revenir à Brooklyn dès que possible.

La carte Cage Warriors 113 remaniée – encore une fois!

Les restrictions de voyage en Europe ont contraint à trois combats clés la carte Cage Warriors 113 de vendredi soir.

Le nouvel événement principal comprend le combat des poids moyens de l’UFC entre Bartosz Fabinski (14-3 MMA, 3-1 UFC) et Darren Stewart (11-4 MMA, 4-4 UFC), avec un soutien fourni dans la fente co-principale par la cage. Combat de titre léger des guerriers entre Mason Jones (8-0) et Joe McColgan (6-2-1).

Ce n’est que la dernière série de changements d’une semaine agitée pour l’équipe Cage Warriors, qui a déplacé l’événement entier de Londres à Manchester mardi après que l’opérateur d’arène AEG a fermé l’indigo à l’O2 dans la capitale anglaise.

Conseils de Michael Bisping aux acheteurs de panique: prenez une poignée (explétive)!

Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, n’a jamais mâché ses mots, et son dernier post Instagram n’est pas différent, car il partage une image montrant la différence entre les files d’attente de rationnement de la Seconde Guerre mondiale et les acheteurs de panique se disputant des rouleaux de papier hygiénique pendant la crise des coronavirus en 2020.

Offrant une certaine perspective, Bisping a utilisé les médias sociaux pour publier quelque chose d’une annonce de service public à ses abonnés (via