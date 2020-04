Comment les combattants s’entraînent et restent prêts à concourir pendant la pandémie de coronavirus

Les combattants font face à l’adversité tout le temps.

Des changements d’adversaires de dernière minute aux catastrophes d’amaigrissement, les athlètes participant au MMA sont particulièrement adaptés pour faire face à des rebondissements inattendus qui pourraient jeter d’autres athlètes hors de leur jeu.

Les dernières semaines ont présenté des obstacles uniques. Alors que la pandémie de coronavirus se propage aux États-Unis avec 300000 personnes infectées et près de 8500 décès, les gouverneurs des États des États-Unis ont ordonné le verrouillage de nombreuses entreprises – y compris des gymnases MMA.

La combattante de l’UFC 249, Sijara Eubanks, a découvert la voie difficile lorsqu’elle a été informée que son centre de formation du New Jersey avait été fermé pour se conformer à un décret du gouverneur. Elle se prépare actuellement à concourir le 18 avril, mais malgré l’arrêt qui a lieu tout autour d’elle, elle est déterminée à rester prête.

“Ce n’est pas devenu fou pour moi jusqu’à ce qu’ils aient fermé les gymnases”, a déclaré Eubanks au MMA Fighting. «Nous ne faisons que gérer cela, déplacer des choses, essayer de trouver des endroits où nous pourrons nous battre pour la semaine. Le prendre au jour le jour, pour de vrai. “

À San Diego, Jeremy Stephens se prépare à se battre lors de ce même événement.

Le poids plume et vétéran de 33 ans avec 46 combats a tout vu – et fait encore plus – au cours de sa carrière. Mais son expérience passée ne pouvait pas le préparer à l’entraînement pendant une pandémie. C’est une situation sans précédent qui l’a forcé à apporter de nombreux changements à sa routine d’entraînement alors qu’il se prépare à affronter Calvin Kattar.

“La panique se propage beaucoup plus, et c’est quelque chose de grave que vous devez prendre des précautions”, a déclaré Stephens. «Je suis juste créatif avec ma formation. Je peux faire de la natation individuellement ou avec une autre personne. Je peux faire des sprints. Je n’ai pas besoin de beaucoup.

«Si quelqu’un entrait par effraction chez moi en ce moment, pas d’échauffement, pas d’étirement, je les ferais simplement taire. Ça doit être l’état d’esprit. Faire le meilleur pour moi-même tous les jours, jour après jour et c’est tout. “

Bien qu’aucun combattant n’ait déclaré publiquement qu’il avait été testé positif pour COVID-19, le virus a certainement frappé près de chez lui pour certains des athlètes se préparant pour les combats à venir.

Le concurrent léger Alexander Hernandez a eu une frayeur dans l’un de ses gymnases affiliés après qu’un membre qui s’y était entraîné ait été testé positif pour le coronavirus. Cela a forcé l’un de ses entraîneurs à se mettre en quarantaine et à se faire tester, et il a réalisé comment ce combat avait frappé si près de chez lui.

“Je n’ai pas vraiment peur des rhumes et des grippes”, a expliqué Hernandez. “Je suis une personne primordiale. Je ne cède pas vraiment aux peurs conventionnelles et domestiques. Je ne l’ai pas vraiment trop respecté, mais les familles et les entraîneurs et les équipes, ils le peuvent.

«J’ai eu un peu peur moi-même. Mis à part cela, nous n’avons pas vraiment été inquiets. Il est revenu négatif, donc nous sommes bons. “

Stephens traverse actuellement une situation similaire avec son entraîneur-chef de longue date Eric Del Fierro, qui est pompier en plus de son travail de MMA.

“Ils ont été autour de la pandémie, autour du virus, donc il doit en quelque sorte rester à distance”, a révélé Stephens. “Il ne peut être avec personne. C’est juste un entraînement comme d’habitude. Jour après jour, nous verrons comment cela se déroule. »

Autant que la pandémie de coronavirus a forcé les combattants à modifier leurs horaires d’entraînement, ou dans certains cas à trouver des endroits entièrement nouveaux pour s’entraîner, de nombreux athlètes prêts à concourir à la carte UFC 249 font tout leur possible pour que les choses fonctionnent comme d’habitude.

Alors que les gymnases ont été fermés au grand public dans de nombreux États, des combattants comme Belal Muhammad viennent de se tourner vers des séances à huis clos avec un minimum de partenaires d’entraînement et d’entraîneurs.

“Je travaille dans un gymnase où seuls mes gars sauront où il se trouve, et nous pouvons travailler et faire notre truc et repartir”, a déclaré Muhammad.

Pour Muhammad, il essaie juste de rester concentré sur les choses qu’il peut contrôler en ce moment, ce qui n’est honnêtement pas beaucoup.

“Les gens ne savent pas ce que nous traversons”, a expliqué Muhammad. “C’est déjà une chose stressante de traverser des camps et de devoir faire face,” je dois me préparer pour ce type “, puis tout à coup il y a un changement de dernière seconde.

“Maintenant, honnêtement, c’est moins stressant, car je suis optimiste. Si le combat se produit, il se produit. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas. J’ai fait suffisamment d’entraînement où je serai prêt et je serai meilleur en tant qu’artiste martial. Je me concentre uniquement sur l’amélioration et l’affûtage de mes outils. Je vais être prêt pour un combat. “

Hernandez a un état d’esprit similaire, car avec trois semaines restantes avant son combat, il était déjà dans les dernières étapes de la préparation lorsque les gymnases ont commencé à fermer.

«À ce stade du camp, tout est si spécifique et vous ne faites que le composer», a déclaré Hernandez. «Les sessions sont donc très bien ajustées et très spécifiques au plan de match. Nous n’avons pas besoin de ces grands groupes ou de ces grandes pratiques générales. J’obtiens les types de corps spécifiques et les looks spécifiques dont j’ai besoin. Je m’entraîne comme d’habitude. Hier, j’étais dans le gymnase pendant cinq heures. »

Alors que les athlètes de l’UFC 249 sont confrontés à un ensemble spécifique de problèmes, les combattants de toute la liste de l’UFC sont confrontés à des problèmes dus à la pandémie. Le concurrent des poids coq Cory Sandhagen s’est vu offrir un combat lors de la prochaine carte UFC Fight Night à San Diego le 16 mai, et autant qu’il veut se battre, il n’est tout simplement pas sûr que cela soit même possible.

Dans l’état d’origine de Sandhagen, au Colorado, les gymnases ont été fermés et l’interruption empêchera en grande partie un démarrage normal de son camp d’entraînement. Il ne peut pas non plus être certain que la situation va soudainement s’améliorer dans quelques semaines.

“[The quarantine] est en place jusqu’au 10 avril, donc nous allons devoir être assez créatifs, ou je vais devoir apprendre à ma petite amie à se battre très vite, et elle va être ma principale partenaire d’entraînement », a déclaré Sandhagen avec un rire.

«Trois semaines sans entraînement, je ne peux pas me battre le 16 mai en me sentant très confiant et à mon meilleur si je ne peux pas m’entraîner pendant les trois prochaines semaines. Je ne voudrais simplement pas faire ça. J’aime apparaître et regarder de mon mieux. C’est mon opinion, mais je comprends que tout le monde se trouve dans des situations différentes. »

L’ancien champion des deux divisions Daniel Cormier était en pleine négociation pour son prochain combat lorsque le coronavirus a forcé l’UFC à reporter trois spectacles récents, ce qui signifie que le calendrier pour le reste de l’année reste en question.

La fermeture totale des gymnases et des écoles ordonnée par le gouverneur de Californie Gavin Newsom a non seulement empêché Cormier de s’entraîner à l’American Kickboxing Academy, mais cela l’a également éloigné de son autre passion en tant qu’entraîneur de lutte.

Avec son équipe à l’école secondaire Gilroy, Cormier s’est tourné vers des séances de formation dans son garage tout en improvisant pour trouver un partenaire d’entraînement pour son jeune fils Daniel Jr.

“Ça me manque de lutter mal”, a déclaré Cormier au MMA Fighting. «En ce moment, moi et le petit Daniel quand il s’entraîne dans le garage, j’ai pris une extension ShopVac, j’ai enroulé un tapis de yoga autour et je l’ai scotché. C’est sur cela qu’il frappe. »

Si rien d’autre, les combattants sont adaptables à n’importe quelle situation. Kattar de l’UFC 249 dit que c’est juste la preuve que les combattants du MMA sont prêts à faire face à tout ce qui leur est lancé – même une pandémie mondiale.

“Ces distractions, elles viennent tout au long de votre carrière”, a déclaré Kattar. “Ils vous testent, surtout lorsque vous êtes amateur. Les combats sont annoncés la veille, la veille, la semaine de, tout ça sh * t. Ensuite, vous arrivez au point de le f * ck. Vous ne pensez à rien. Plus vous prenez ces combats et que cela arrive, plus vous vous renforcez.

«Vous comprenez que beaucoup de conneries peuvent se produire à l’extérieur de la cage, mais tout ce dont vous pouvez vous soucier, c’est de vous y rendre et de vous inquiéter de ce qui va se passer à l’intérieur. À la fin de la journée, c’est tout ce sur quoi je peux me concentrer et attirer mon attention parce que pour moi, ce moment arrive et tout mon objectif doit être sur ce moment. “

Par-dessus tout, les combattants qui s’attendent à participer à l’UFC 249 sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la carte avance comme prévu. Ce n’est pas une situation idéale, mais ce n’est pas nouveau.

“Nous sommes des combattants – nous traversons tout”, a déclaré Eubanks. «C’est une de ces choses folles, chaque camp de combat, chaque combat, quelque chose tourne mal, quelque chose n’est pas parfait. De toute évidence, une pandémie mondiale est quelque chose qui va définitivement renverser vos plans. Si les combats sont signés, je veux me battre.

«Je pense que c’est le moment idéal pour montrer au monde que nous ne devons pas ralentir, nous devons faire ce que nous faisons et nous devons riposter. Je m’entraîne toujours. C’est fou, mais cela m’a en quelque sorte motivé davantage à courir un peu plus fort et à faire tout ce que je peux avec tout cela. »