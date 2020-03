Comment monétiser en cas de pandémie: Louis Smolka propose des séances de sparring en direct

Une soif de sports de combat et d’ennui – ce sont deux choses largement disponibles pendant la pandémie de coronavirus, et le poids mouche UFC Louis Smolka espère capitaliser.

Alors que le monde trouve le moyen de passer le temps pendant la phase de «l’épuisement» de l’épidémie, Smolka prévoit de filmer ses séances d’entraînement dans le but de gagner un peu d’argent supplémentaire et d’aider sa salle de sport. Il ne sait pas exactement comment ça va descendre. Il n’a pas beaucoup de plan. Mais il pense qu’il vaut mieux faire quelque chose que de simplement s’asseoir et s’auto-mettre en quarantaine.

“Nous n’allons pas essayer de nous tuer ou de montrer tout ce que nous avons”, a déclaré Smolka, qui devait affronter Davey Grant à l’UFC malheureuse sur ESPN 8. “Nous allons simplement fournir des interactions divertissantes pour la santé mentale de la communauté.”

Honnêtement, à ce stade, les gars qui ont besoin de joindre les deux bouts devraient commencer à diffuser en direct des sessions de combat sur YouTube. Je pense honnêtement que les hardcores prendront tout ce qu’ils peuvent obtenir. Et si rien d’autre ne maintient l’esprit du MMA vivant un peu. #MMA #UFC

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 16 mars 2020

Samedi, Smolka a déclaré qu’il allumerait la caméra et verrait qui se présenterait pour un scrap informel hébergé sur son compte Twitch. Si tout se passe bien, a-t-il déclaré à MMA Fighting, il aura piraté le problème auquel sont confrontés de nombreux combattants de base en ce moment: pas d’événements, pas d’argent qui rentre.

“Je m’inquiète de l’impact sur la communauté MMA dans son ensemble”, a-t-il déclaré. «Notre écosystème n’est pas nécessairement coupé et sec comme tout le monde. Il y a beaucoup de gymnases qui souffrent du fait que les gens ne viennent pas ou n’annulent pas leurs cotisations. Si les gens ne se présentent pas, ils ne peuvent pas payer leur loyer.

“Si cela fonctionne pour nous, d’autres gymnases pourraient le faire aussi, s’ils ont besoin d’argent.”

Lorsque la nouvelle de l’événement de l’UFC a été reportée et deux autres, Smolka a été collé à son téléphone comme tout le monde. Mais il est rapidement retourné dans sa salle de sport, Team Oyama à Irvine, en Californie, où il a remarqué une «somnolence générale» – et quelques-uns de ses coéquipiers buvant de la bière après l’entraînement.

Smolka a mentionné son idée à quelques-uns d’entre eux après l’avoir tweeté lundi. Ils n’ont pas répondu exactement à bras ouverts. D’une part, personne ne voulait révéler de secrets. À l’ère des images de combat facilement disponibles, les informations contenues dans les séances de combat pourraient très facilement être militarisées par d’éventuels adversaires.

“C’est comme donner aux gars la voie intérieure”, a-t-il déclaré.

Donc, Smolka a trouvé un compromis: des tours de 90 secondes, et tout le monde se bat contre gaucher (ou orthodoxe pour les gauchers). Il a présenté le plan à l’entraîneur-chef Colin Oyama sur un texte de groupe que l’équipe partage, et il a obtenu le feu vert. (Oyama n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)

Le plan, pour l’instant, est que les combattants se présentent en binôme avec un entraîneur-chef pour les guider et, vraisemblablement, les séparer si les choses deviennent trop chaudes. Pour garder l’excitation élevée, Smolka pense que les combattants pourraient accepter les suggestions des téléspectateurs “comme les cam girls”.

“J’allais juste le prendre au fur et à mesure et réagir à l’intérêt des fans”, a-t-il déclaré. «S’ils veulent nous voir faire des trucs de style WWE, peu importe. S’ils veulent voir la boîte Carla Esparza avec nos 170 livres … vous voyez ce que je veux dire?

Encore une fois, il n’y a pas eu beaucoup de réflexion sur le pourquoi, le comment et le pourquoi – Smolka n’a même pas encore de gamme finalisée. Et il n’est pas vraiment sûr des répercussions réglementaires éventuelles, le cas échéant, d’un événement de combat non armé à but lucratif sans aucune surveillance. Les choses ne sont pas allées aussi loin.

En ce moment, le modèle de Smolka est Sean O’Malley, qui a dit une fois qu’il rapportait 4 500 $ chaque mois en jouant sur Twitch pour des «quarts» de huit heures. C’était probablement la façon dont le poids coq de l’UFC a évité la maison pauvre lors d’une longue mise à pied en raison d’une violation des règles antidopage.

Ensuite, il y a Tony Ferguson, qui a offert au monde du MMA un moment fort bien mérité avec une autre démonstration de ses méthodes de formation peu orthodoxes. Mettez ça sur Twitch, dit Smolka, et vous pourriez avoir un coup sur vos mains.

Bien sûr, il n’y a aucune garantie de gagner de l’argent. Pour même être éligible à la monétisation, vous devez répondre aux exigences des plates-formes de streaming pour devenir un «affilié», ce qui nécessite entre autres 500 minutes de temps de diffusion et sept émissions uniques.

Smolka aura besoin de plusieurs combattants pour accepter de s’écraser de diverses manières, ou de rattraper le temps d’une manière ou d’une autre pour gagner cet argent O’Malley. Mais dans le climat actuel, il se risque à ne pas être aussi difficile que vous ne le pensez.

“La base de fans hardcore est assez grande”, a-t-il déclaré. «Si je peux y emmener environ 200 personnes pendant une heure, peut-être quelques fois par semaine, peut-être que Twitch nous paie un couple pour cela. Ça va au moins aider. “

C’est une situation que les combattants comme Smolka n’auraient pas à affronter si l’UFC les payait comme des employés plutôt que des entrepreneurs indépendants. Mais pour le poids mouche de 28 ans, il a toujours été question de gagner sa subsistance. Il a dit que la promotion était là pour lui dans le passé, et il voulait lui rendre la pareille quand il cherchait à divertir un public marginalement captif en se précipitant avec les événements.

Maintenant, il veut aider les combattants de son équipe – et écrire le plan pour ceux qui pourraient être dans une situation similaire.

“Je suis sûr [the UFC will] prenez soin des gars qui en ont vraiment besoin », a déclaré Smolka. “J’essaie juste d’aider ici, pas seulement pour les combattants, mais pour la communauté MMA.”

Mise à jour: Environ une heure après la publication de cette histoire, Oyama a déclaré au MMA Fighting que les responsables du comté venaient de fermer les portes de son gymnase jusqu’au 31 mars, citant l’épidémie de coronavirus en cours.