Comment nous sommes arrivés ici: Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson passe à 0 pour 5

Blessures. Problèmes d’amaigrissement. Un câble de production télévisuelle mal placé. Une pandémie virale mondiale.

Cinq fois maintenant, l’UFC a tenté de faire le combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Et cinq fois un combat que beaucoup considèrent comme l’un des plus grands de l’histoire des arts martiaux mixtes est tombé.

L’épisode le plus récent a été finalisé mercredi, lorsque Nurmagomedov, le champion invaincu des poids légers de l’UFC, a reconnu sur les réseaux sociaux qu’il était hors de sa défense de titre UFC 249 contre Ferguson le 18 avril.

Comment la grande baleine blanche d’un combat de l’UFC a-t-elle réussi à nous échapper tant de fois?

Voici un regard en arrière…

****

L’Ultimate Fighter 22 Finale, 11 décembre 2015: Numagomedov se retire avec blessure

Nurmagomedov et Ferguson étaient tous deux clairement des stars en hausse lorsqu’ils ont été réservés dans un combat de démonstration lors de la finale du TUF 22 à Las Vegas, une nuit avant le légendaire KO de 13 secondes de Jose Aldo par Conor McGregor.

Ferguson, le vainqueur du «TUF 13» en 2011, avait une fiche de 9-1 à l’UFC à ce stade, y compris six victoires consécutives, plus récemment une bagarre passionnante contre l’ancien champion de Strikeforce Josh Thomson à San Diego. Numagomedov, pour sa part, en a remporté six d’affilée, mais s’est absenté plus d’un an avec une blessure au genou. Sa plus récente victoire avait été sur Rafael dos Anjos, qui avait entre-temps remporté le titre des poids légers.

Pour les premières retombées, une blessure non révélée de Nurmagomedov l’a amené à se retirer du combat. Ferguson a embauché le remplaçant Edson Barboza et a remporté à la fois «Fight of the Night» et «Performance of the Night» pour sa deuxième ronde.

” n t t n t t tif (typeof (jQuery) == ” function “) {(function ($) {$. fn.fitVids = function () {}}) (jQuery )}; n t t t tjwplayer (‘jwplayer_FzQF2jqw_FLu19iir_div’). setup ( n t t t t { “advertising “: { “admessage “: “Cette vidéo sera reprendre dans xx secondes “, ” enchères “: {” enchérisseurs “:[{“id”:”210076″,”name”:”SpotX”},{“id”:”jrkl5-k9ohg”,”type”:”OpenRTB”,”name”:”Telaria”,”pubid”:”jrkl5″},{“id”:”65254″,”type”:”OpenRTB”,”name”:”EMX”,”pubid”:”1081″},{“id”:”2349013″,”type”:”OpenRTB”,”name”:”PubMatic”,”pubid”:”158095″}], “settings “: { “buckets “:[{“min”:8,”max”:20,”increment”:0.25},{“min”:20,”max”:50,”increment”:0.5}], “mediationLayerAdServer “: “dfp “, “floorPriceCents “: 25}}, “client “: “googima “, “cuetext “: “Advertisement “, “Schedule “:[{“offset”:”pre”,”type”:”linear”,”tag”:”%%VAST_TAG%%”}], “skipmessage “: “Ignorer l’annonce dans xx secondes “, “vpaid_mode “: “insecure “, “vast_load_timeout “: 15000, “load_video_timeout “: 15000, “request_timeout ” : 10000, “max_redirects “: 8, “adscheduleid “: “00000000 “}, “autoPause “: { “viewability “: “true “}, “playlist “: “https: / / content.jwplatform.com / feeds / FzQF2jqw.json “, “ph “: 2} n t t t); n t t n t “sdpJWEmbed.start ();

1 2 3… 4.