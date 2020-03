Comment Patricio Freire pense du report de Bellator

Patricio Freire n’a pas combattu le 14 mars au Bellator 241 comme prévu, mais il est d’accord avec ça.

Freire (30-4 MMA, 18-4 UFC), l’actuel champion poids plume et poids léger de Bellator, devait affronter Pedro Carvalho en quart de finale du grand prix poids plume de la promotion. Cependant, en raison de problèmes de coronavirus, Bellator a reporté l’événement quelques heures avant l’heure de début.

Bien que déçu, Freire comprend le mouvement. Bellator a accordé la priorité à la santé et à la sécurité des combattants par rapport à leurs gains de nuit de combat et Freire en félicite.

“Nous étions tous prêts”, a déclaré Freire au MMA Junkie en portugais via un interprète. «J’ai appris la nouvelle pendant mon dernier entraînement avant l’événement. Chaque jour du combat, le matin ou en début d’après-midi, je me retrouve avec mon équipe, et nous revoyons la stratégie et le plan de match. Nous avons un peu de pratique. À ce moment-là, quelqu’un de Bellator nous l’a dit.

«C’est un peu frustrant, mais je pense que Bellator a fait ce qu’il fallait. Les combattants, le personnel et toutes les personnes impliquées ont eu la priorité sur leur santé. Pendant ces moments que nous traversons, je pense que c’était la meilleure possibilité. “

Peu de temps après la révélation du report du Bellator 241, le président de la promotion, Scott Coker, a annoncé que tous les combattants, officiels, membres de la production et autres membres du personnel seraient payés.

Freire est membre de la liste Bellator depuis le début de l’année 2010. Le Bellator 241 n’était pas le premier cas où «Pitbull» s’est senti «embrassé et heureux» de faire partie de l’entreprise. Il respecte ses efforts pour prendre soin des employés – en particulier par rapport aux autres promotions, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas la première fois que je me sens si embrassé et heureux d’être avec une organisation comme Bellator”, a déclaré Freire. «Nous voyons que certaines autres organisations traitent les combattants comme s’ils étaient des nombres. Avec Bellator, c’est très différent de cela – que ce soit quelqu’un comme moi, un champion ou quelqu’un qui obtient son premier combat dans l’organisation.

«Ils traitent tout le monde avec beaucoup de respect et de soins. C’est à peu près un honneur pour moi de faire partie d’une organisation qui fonctionne comme ça, qui met notre sécurité et notre santé avant leurs gains. Chaque fois que nous y sommes, ils nous traitent comme de la famille. “

