Comment regarder UFC 246: Conor McGregor vs Donald Cerrone streaming

Tout se passe plus tard ce soir (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, alors que l’ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC, Conor McGregor, remonte à 170 livres pour défier le concurrent éternel et le favori des fans Donald Cerrone dans l’événement principal.

En plus du retour prévu de McGregor à l’action, l’ancienne championne des poids coq des femmes de l’UFC, Holly Holm, tentera de rebondir après une récente perte face à la titulaire actuelle Amanda Nunes lorsqu’elle rencontrera Raquel Pennington dans un match revanche de l’événement principal, l’ancien roi des poids légers de l’UFC, Anthony Pettis, abandonnera renoncer au poids welter pour affronter le concurrent brésilien en hausse Carlos Diego Ferreira, le spécialiste de la soumission des poids lourds Aleksei Oleinik tentera de compenser les pertes consécutives lorsqu’il affrontera le gros homme Maurice Greene, et le vétéran des poids coq Brian Kelleher visera à encaisser un changement tardif à la carte PPV alors qu’il affronte le nouveau venu jamaïcain Ode Osbourne.

Jetez un œil ci-dessous à la gamme complète de cartes de combat de l’UFC 246 et aux heures de début:

Carte principale (ESPN + PPV)

22 h 00 ET / 19 h PT

Conor McGregor contre Donald Cerrone

Holly Holm contre Raquel Pennington

Aleksei Oleinik contre Maurice Greene

Brian Kelleher contre Ode Osbourne

Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira

Undercard «Prelims» (ESPN)

20 h ET / 17 h PT

Roxanne Modafferi contre Maycee Barber

Andre Fili contre Sodiq Yusuff

Tim Elliott contre Askar Askarov

Drew Dober contre Nasrat Haqparast

Undercard «Prelims» précoce (ESPN +/UFC Fight Pass)

19h00. ET / 16 h 00 PT

Aleksa Camur contre Justin Ledet

Sabina Mazo contre J.J. Aldrich

Voici toutes les façons d’attraper l’action:

En ligne

Télévision

UFC 246: Les «préliminaires» principaux de «McGregor contre Cowboy» peuvent être consultés via ESPN. Vérifiez vos fournisseurs locaux ou cliquez ici pour accéder instantanément à ESPN.

Tablette / Mobile

Bars

Consultez la liste des bars et pubs sportifs près de chez vous qui afficheront probablement les combats de ce soir CLIQUEZ ICI.

Visionnement international

PPV: 14 h / 11 h AEDT / AWST (dimanche) sur FIGHT PASS

Préliminaires: 12 h / 9 h AEDT / AWST (dimanche) sur FIGHT PASS

Début des préliminaires: 10 h 15/7 h 15 AEDT / AWST (dimanche) sur FIGHT PASS

PPV: 12 h BRT (dimanche) sur Combate

Préliminaires: 20 h 15 BRT sur Combate

PPV: 22 h / 19 h ETPT sur FIGHT PASS

Préliminaires: 20 h / 17 h ETPT sur FIGHT PASS

Premières rondes préliminaires: 18 h 15 / 15 h 15 ETPT sur FIGHT PASS

PPV: 4 h CET (dimanche) sur Viaplay

Préliminaires: 2 h CET (dimanche) sur Viaplay

Early Prelims: 12:15 am CET (Sunday) on FIGHT PASS

PPV: 5 h EET (dimanche) sur Viaplay

Préliminaires: 3 h 00 HE (dimanche) sur Viaplay

Early Prelims: 1 h 15 EET (dimanche) sur FIGHT PASS

PPV: 4 h CET (dimanche) sur FIGHT PASS

Préliminaires: 2 h CET (dimanche) sur FIGHT PASS

Early Prelims: 12:15 am CET (Sunday) on FIGHT PASS

PPV: 4 h CET (dimanche) sur FIGHT PASS

Préliminaires: 2 h CET (dimanche) sur FIGHT PASS

Early Prelims: 12:15 am CET (Sunday) on FIGHT PASS

PPV: 4 h CET (dimanche) sur FIGHT PASS

Préliminaires: 2h00 CET (dimanche) sur FIGHT PASS

Early Prelims: 12:15 am CET (Sunday) on FIGHT PASS

PPV: 21 h CST sur FIGHT PASS

Préliminaires: 19 h CST sur FIGHT PASS

Premières rondes préliminaires: 17 h 15 CST sur FIGHT PASS

PPV: 16 h NZDT (dimanche) sur FIGHT PASS

Préliminaires: 14 h NZDT (dimanche) sur FIGHT PASS

Premières rondes préliminaires: 12 h 15 NZDT (dimanche) sur FIGHT PASS

PPV: 4 h CET (dimanche) sur Viaplay

Préliminaires: 2 h CET (dimanche) sur Viaplay

Early Prelims: 12:15 am CET (Sunday) on FIGHT PASS

PPV: 6 h MSK (dimanche) sur FIGHT PASS

Préliminaires: 4 h MSK (dimanche) sur FIGHT PASS

Début des préliminaires: 2 h 15 MSK (dimanche) sur FIGHT PASS

PPV: 4 h CET (dimanche) sur Viaplay

Préliminaires: 2 h CET (dimanche) sur Viaplay

Early Prelims: 12:15 am CET (Sunday) on FIGHT PASS

PPV: 3 h GMT (dimanche) sur BT Sport

Préliminaires: 1 h GMT (dimanche) sur FIGHT PASS

Premières rondes préliminaires: 23 h 15 GMT sur FIGHT PASS

MMAmania.com proposera ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.