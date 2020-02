Comment regarder UFC 247: ‘Jones vs Reyes’ TONIGHT en direct sur ESPN + PPV

Tout se passe plus tard ce soir (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas, alors que le champion en titre des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones cherche à ajouter à une carrière déjà légendaire avec un gagnez contre le concurrent invaincu Dominick Reyes.

En plus du retour de Jones sur la scène principale, la championne dominante des poids mouches féminines de l’UFC, Valentina Shevchenko, tentera de tirer parti d’une défense du titre du co-événement face à la talentueuse attaquante Katlyn Chookagian, et l’ancienne prétendante aux poids lourds légers Ilir Latifi passera au poids lourd division et tester sa chance à nouveau Derrick Lewis de Houston.

Les fans de combat verront également le talentueux finisseur poids plume Mirsad Bektic essayer de se débarrasser d’une récente perte à élimination directe lorsqu’il rencontrera le hawaïen Dan Ige, ainsi que le vétéran James Krause qui intensifiera son préavis d’un jour pour remplacer Antonio Arroyo contre le poids moyen Trevin Giles dans la garniture «Prelims».

Jetez un œil ci-dessous à la gamme complète de cartes de combat de l’UFC 247 et aux heures de début:

Carte principale (ESPN + PPV)

22 h 00 ET / 19 h PT

Jon Jones contre Dominick Reyes

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Undercard «Prelims» (ESPN)

20 h ET / 17 h PT

Trevin Giles contre James Krause

Alex Morono contre Kalinn Williams

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Miles Johns contre Mario Bautista

Undercard «Prelims» précoce (ESPN +/UFC Fight Pass)

18h30. ET / 15 h 30 PT

Journey Newson contre Domingo Pilarte

Andre Ewell contre Jonathan Martinez

Austin Lingo contre Youseff Zalal

Voici toutes les façons d’attraper l’action:

En ligne

Télévision

UFC 247: «Prelims» en vedette dans «Jones vs Reyes» peut être consulté via ESPN. Vérifiez vos fournisseurs locaux ou cliquez ici pour accéder instantanément à ESPN.

Tablette / Mobile

Bars

Consultez la liste des bars et pubs sportifs près de chez vous qui afficheront probablement les combats de ce soir CLIQUEZ ICI.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’intégralité de la carte de combat UFC 247 ci-dessous, en commençant par les matchs en ligne ESPN + / Fight Pass «Prelims», qui doivent commencer à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.