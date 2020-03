Comment regarder UFC 248: ‘Adesanya vs. Romero’ TONIGHT en direct sur ESPN + PPV

Tout se passera plus tard ce soir (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, alors que le champion invaincu des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, met sa sangle de 185 livres sur le contre le géant cubain Yoel Romero dans l’événement principal.

En plus de la première défense du titre UFC de “Last Stylebender”, la nouvelle championne des poids paille UFC Weili Zhang mettra sa chance à l’épreuve contre l’ancienne tenante du titre Joanna Jedrzejczyk dans la tête d’affiche. Ce sera le premier combat de Zhang depuis l’élimination de Jessica Andrade pour remporter le titre en août dernier, tandis que Jedrzejczyk participe à son troisième combat pour le titre depuis la perte de la ceinture de paille en 2017.

Les fans de combat auront également la chance de voir Beneil Dariush avec le concurrent léger et en hausse Drakkar Klose, le retour du très populaire Sean O’Malley, une deuxième apparition en octogone du médaillé olympique Mark Madsen, et une autre affaire de poids moyen avec la sensation invaincue du BJJ Rodolfo Vieira.

Jetez un œil ci-dessous à la gamme complète de cartes de combat de l’UFC 248 et aux heures de début:

Carte principale (ESPN + PPV)

22 h 00 ET / 19 h PT

Israël Adesanya contre Yoel Romero

Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Neil Magny contre Li Jingliang

Alex Oliveira contre Max Griffin

Undercard «Prelims» (ESPN)

20 h ET / 17 h PT

Sean O’Malley contre Jose Quinonez

Mark Madsen contre Austin Hubbard

Rodolfo Vieira contre Saparbek Safarov

Gerald Meerschaert contre Deron Winn

Undercard «Prelims» précoce (ESPN +/UFC Fight Pass)

18 h 15 ET / 15 h 15 PT

Emily Whitmire contre Polyana Viana

Giga Chikadze contre Jamall Emmers

Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

Voici toutes les façons d’attraper l’action:

UFC 248: "Adesanya vs Romero" en vedette "Prelims" peut être consulté via ESPN.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ci-dessous, en commençant par les matchs Fight Pass / ESPN + «Prelims» en ligne, qui doivent commencer à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.