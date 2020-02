Comment regarder UFC Fight Night 167: ‘Anderson vs. Blachowicz 2’ CE SOIR sur ESPN +

Tout se passe plus tard ce soir (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, Nouveau-Mexique, alors que les prétendants poids lourds légers Corey Anderson et Jan Blachowicz le courent. pour un match revanche de l’événement principal avec des implications ultimes pour le titre de 205 livres.

En plus du redémarrage des poids lourds légers, la légende de l’UFC Diego Sanchez fera un autre voyage dans l’Octogone quand il affrontera le finisseur brésilien Michel Pereira dans un co-événement poids welters. D’autres combattants notables tels que Jim Miller, Lando Vannata, Tim Means, Nathaniel Wood, John Dodson, Yances Medeiros et Merab Dvalishvili termineront dans des combats dispersés sur les cartes principales et préliminaires.

Jetez un œil ci-dessous à la liste complète des cartes de combat de l’UFC Rio Rancho et aux heures de début:

Carte principale (ESPN +)

20 h ET / 17 h PT

Corey Anderson contre Jan Blachowicz

Diego Sanchez contre Michel Pereira

Montana De La Rosa contre Mara Romero Borella

Brok Weaver contre Kazula Vargas

Rogerio Bontorin contre Ray Borg

Lando Vannata contre Yancy Medeiros

Undercard «Prelims» (ESPN +)

17 h ET / 14 h PT

Tim Means contre Daniel Rodriguez

John Dodson contre Nathaniel Wood

Jim Miller contre Scott Holtzman

Devin Clark contre Dequan Townsend

Casey Kenney contre Merab Dvalishvili

Macy Chiasson contre Shanna Young

Mark De La Rosa contre Raulian Paiva

Voici toutes les façons d’attraper l’action:

En ligne

Télévision

Tablette / Mobile

Bars

Consultez la liste des bars et pubs sportifs près de chez vous qui afficheront probablement les combats d’aujourd’hui CLIQUEZ ICI.

