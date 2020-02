Comment regarder UFC Fight Night 169: ‘Benavidez vs. Figueiredo’ CE SOIR sur ESPN +

Tout se passe plus tard ce soir (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, alors que Joseph Benavidez cherche à capturer son premier titre UFC dans un affrontement avec le poids lourd le concurrent Deiveson Figueiredo, qui n’est pas éligible pour gagner la ceinture après avoir perdu du poids.

En plus de la vedette de poids mouche, les prétendantes aux poids plumes féminines Felicia Spencer, Zarah Fairn dos Santos, Megan Anderson et Norma Dumont Viana seront toutes en action pour avoir une chance d’obtenir le prochain titre de 145 livres contre la championne de l’UFC, Amanda Nunes. Les fans de combat verront également Ion Cutelaba, le finisseur des poids lourds légers, tenter sa chance contre le frappeur russe Magomed Ankalaev, le prospectif des poids plumes Grant Dawson affrontera le nouveau venu de l’Octogone Darrick Minner, et “Violent Bob Ross” Luis Pena ferraille avec le vedette de Jackson-Wink MMA Steve Garcia.

Jetez un œil ci-dessous à la liste complète des cartes de combat de l’UFC Norfolk et aux heures de début:

Carte principale (ESPN +)

20 h ET / 17 h PT

Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo

Felicia Spencer contre Zarah Fairn dos Santos

Ion Cuțelaba contre Magomed Ankalaev

Megan Anderson contre Norma Dumont Viana

Grant Dawson contre Darrick Minner

Undercard «Prelims» (ESPN +)

17h00. ET / 14 h 00 PT

Gabriel Silva contre Kyler Phillips

Brendan Allen contre Tom Breese

Marcin Tybura contre Sergey Spivak

Luis Pena contre Steve Garcia

Jordan Griffin contre T.J. marron

Aalon Cruz contre Spike Carlyle

Ismail Naurdiev contre Sean Brady

Voici toutes les façons d’attraper l’action:

En ligne

Télévision

Tablette / Mobile

Bars

Consultez la liste des bars et pubs sportifs près de chez vous qui afficheront probablement les combats d’aujourd’hui CLIQUEZ ICI.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 169 ci-dessous, en commençant par les combats undercard ESPN + «Prelims» à 17 heures. ET, suivi de l’heure de début de la carte principale ESPN + à 20 h. ET.