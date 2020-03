Comment regarder UFC Fight Night 170: ‘Lee vs. Oliveira’ TONIGHT on ESPN +

Tout se déroule à huis clos plus tard dans la journée (samedi 14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 en direct sur ESPN + depuis le Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, au Brésil, alors que l’ancien challenger du titre léger de l’UFC, Kevin Lee, tente sa chance contre la flambée. Le concurrent brésilien Charles Oliveira dans l’événement principal.

En plus de la tête d’affiche de 155 livres, la légende de l’UFC Demian Maia tentera de remporter sa quatrième ligne droite à 170 livres lorsqu’il affrontera son collègue du BJJ Gilbert Burns dans le co-événement principal. Les fans de combat verront également le retour des poids lourds légers de Johnny Walker, un espoir très vanté, les débuts légers de l’ancien vedette des poids plume Renato Moicano, une inclinaison cruciale des poids mouches entre les prétendants Jussier Formiga et Brandon Moreno, et le retour en octogone de l’espoir suédois Bea Malecki .

Jetez un œil ci-dessous à la liste complète des cartes de combat de l’UFC Brasilia et aux heures de début:

Carte principale (ESPN +)

18 h 00 ET / 15 h 00 PT

Kevin Lee contre Charles Oliveira

Demian Maia contre Gilbert Burns

Renato Moicano contre Damir Hadzovic

Johnny Walker contre Nikita Krylov

Francisco Trinaldo contre John Makdessi

Undercard «Prelims» (ESPN +)

15:00. ET / 12:00 p.m. PT

Jussier Formiga contre Brandon Moreno

Randa Markos contre Amanda Ribas

Elizeu Zaleski dos Santos contre Alexey Kunchenko

Rani Yahya contre Enrique Barzola

Maryna Moroz contre Mayra Bueno Silva

Bruno Gustavo da Silva contre David Dvorak

Veronica Macedo contre Bea Malecki

Voici toutes les façons d’attraper l’action:

En ligne

Télévision

Tablette / Mobile

Bars

Consultez la liste des bars et pubs sportifs près de chez vous qui afficheront probablement les combats d’aujourd’hui CLIQUEZ ICI.

