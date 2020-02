Comment regarder «Wilder contre Fury 2» se battre contre TONIGHT ce soir sur ESPN + PPV

Le rematch 15 mois en cours se déroulera enfin plus tard dans la soirée (samedi 22 février 2020) en direct ESPN + PPV de l’intérieur du MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada, alors que Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) et Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) s’affrontent pour le WBC, The Ring et les poids lourds linéaires titres.

Rappelez-vous, Wilder et Fury se sont battus une fois auparavant en décembre 2018. Ce fut une confrontation de géants invaincus des poids lourds qui ont produit l’un des matchs de boxe les plus mémorables de l’histoire récente, alors que Fury se remettait d’un coup de grâce presque final mettant fin au combat “Bronze Bomber “À un tirage au sort. Ce n’était pas la décision la plus populaire étant donné que les fans de combat auraient aimé voir un gagnant, mais le tirage au sort nous amène finalement au match revanche très attendu de ce soir.

Les deux poids lourds sont plus que capables de gagner ce combat, mais chacun a des chemins différents vers la victoire. Wilder, qui est largement considéré comme le meilleur spécialiste des KO dans les sports de combat aujourd’hui, a failli mettre fin à Fury avec ses coups de puissance la première fois, donc revenir à son pain et beurre au redémarrage est un scénario probable. Fury, d’autre part, tentera probablement de prendre ses coups et d’adoucir Wilder pour encore plus de dégâts dans les tours ultérieurs. Cependant, “Gypsy King” pesait 273 livres, alors peut-être qu’il cherche à éliminer Wilder tôt et violemment.

Soyez sûr d’attraper toute l’action plus tard ce soir alors que Wilder et Fury entrent en collision dans ce qui devrait être le plus grand match de boxe de l’année. Découvrez ci-dessous toutes les façons de voir la carte de combat «Wilder contre Fury 2» dans son intégralité:

Heures de début

Samedi 22 février 2020 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada

La carte principale PPV commence à 21 h. ET / 18 h PT

L’événement principal «Wilder vs. Fury 2» commence vers 23 h 00. ET / 20 h 00 PT

Affichage en ligne

La carte principale PPV «Wilder vs. Fury 2» peut être consultée via le Application de streaming ESPN + PPV. La carte PPV coûtera aux abonnés actuels 79,99 $.

Regarder la télévision

Pour les téléspectateurs américains, ESPN + PPV peut être diffusé via Chromecast, Roku, Amazon Fire TV, Android TV, LG Smart TV, Samsung TV, Apple TV, PlayStation ou Xbox.

Affichage mobile

Options de diffusion

Carte de combat

Carte principale PPV

Deontay Wilder vs. Tyson Fury – Poids lourd

Charles Martin contre Gerald Washington – Poids lourd

Emanuel Navarrete contre Jeo Santisima – Super Bantamweight

Sebastian Fundora contre Daniel Lewis – Poids moyen junior

Undercard

Subriel Matias contre Petros Ananyan – Poids welter junior

Amir Imam contre Javier Molina – Poids mi-moyen junior

Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs – Léger

Gabriel Flores Jr. contre Matt Conway – Junior léger

Vito Mielnicki Jr. vs. Corey Champion – Poids mi-moyen

Isaac Lowe contre Alberto Guevara – poids plume

MMAmania.com offrira une couverture EN DIRECT de l’événement principal de Wilder-Fury ce week-end, qui clôturera un événement à quatre combats ESPN + pay-per-view (PPV) qui commencera à 21 h. ET.