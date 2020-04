Comment se sent le père de Khabib après avoir souffert d’une pneumonie?

Abdulmanap Nurmagomedov Il a récemment inquiété le monde des arts martiaux mixtes lorsque il a été révélé qu’il souffrait d’une pneumonie. Il y a quelques heures, le reporter Ramazan Rabadanov, ami du père de Khabib Nurmagomedovil a commenté:

“Abdulmanap est à Makhachkala, au Second City Hospital. Il est tombé malade dans les montagnes. Il a marché pendant deux jours et ses frères l’ont convaincu d’aller à l’hôpital. Il n’a pas été confirmé qu’il a un coronavirus. On parle de grippe. Personne n’est autorisé à le visiter. Le champion du monde Shamil Zavurov est également tombé malade. Ils disent qu’il y a d’autres athlètes malades. “