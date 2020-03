Comment ‘Sheetara’ a évolué en tant que combattante et femme pendant une longue période de licenciement pour blessure

BRASILIA – Il s’est écoulé beaucoup de temps depuis que Mayra Bueno Silva a marqué une paire de premières arrivées à l’intérieur de l’Octogone. Mais «Sheetara» garantit que tout le temps libre a contribué à la transformer en combattante plus dangereuse.

Silva a signé la promotion après avoir soumis Mayana Souza, invaincue auparavant, en seulement 62 secondes à la série Contender de Dana White. Elle est retournée directement dans la cage moins de deux mois plus tard, tapant Gillian Robertson avec cinq secondes à jouer dans la strophe d’ouverture.

La combattante de Chute Boxe aurait probablement perdu ce combat si elle n’avait pas terminé le combat tôt. Défendant le démontage de Robertson, elle a subi une blessure aux ligaments qui l’a mise en fauteuil roulant plus tard dans la nuit. Elle a subi une intervention chirurgicale quelques jours après ses débuts victorieux.

Il a fallu des mois à «Sheetara» pour pouvoir enfin mettre des gants et reprendre sa formation à Sao Paulo. Mais elle apprenait toujours et évoluait en tant qu’artiste martiale mixte avant son combat contre les poids mouches avec Maryna Moroz à l’UFC Brasilia samedi soir.

“Dieu merci, je suis entouré de gens merveilleux”, a déclaré Silva à MMA Fighting. «Je ne pouvais pas faire grand-chose, alors j’ai appris d’autres choses et, à mon retour, je suis revenu avec une personne et un athlète complètement différent. ‘Sheetara’ a toujours été agressif, mais je suis devenu plus intelligent après avoir vu tant de séances d’entraînement.

«Si mes adversaires étaient déjà en difficulté auparavant, c’est le double du danger maintenant. Je suis toujours aussi agressif, et maintenant je sais comment attendre au bon moment pour arriver au bon endroit, donc ce temps libre m’a fait beaucoup évoluer. “

La petite amie de Silva, Gloria de Paula, est également une combattante professionnelle du MMA et a participé à trois reprises depuis ses débuts à l’UFC, passant 2-1 sur le circuit régional. “Sheetara” a continué d’aller au gymnase avec “Glorinha”, mais elle admet qu’il était difficile de voir ses amis s’entraîner et se battre alors qu’elle était forcée de rester sur la touche.

«Je l’ai aidée dans son camp, en la regardant s’entraîner et évoluer», a expliqué Silva. «Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela m’a ouvert l’esprit. J’ai vu ce qui manquait à la fois pour moi et pour elle, afin que nous puissions évoluer et grandir ensemble. J’ai réussi à travailler ma tête comme si je m’entraînais aussi. »

Ne pas travailler pendant une année complète n’est pas une tâche facile lorsque vous êtes un professionnel qui n’est payé qu’en compétition, mais des «gens merveilleux» comme de Paula et sa famille ont aidé tandis que Silva a passé plus d’un an sans revenu.

Mais ce n’a pas été facile.

«C’était difficile de comprendre ce qui se passait avec moi au début, parce que j’étais sur une bonne course et j’ai dû m’arrêter complètement», a-t-elle déclaré. «Je me sentais un peu anxieuse chaque fois que je me rendais au gymnase avec« Glorinha ». J’ai toujours aimé regarder l’UFC; Je l’ai aimé avant même de commencer à m’entraîner au MMA, mais j’ai arrêté de le regarder parce que ça me dérangeait beaucoup.

«Je n’allais pas non plus participer à un événement, parce que je voulais être là (me battre), mais j’ai gardé la tête froide et concentré sur les paroles de Dieu. Je ne peux pas croire que tant de temps se soit déjà écoulé. “

Même si Silva reste invaincu en MMA avec cinq arrêts en six combats, Moroz apporte plus d’expérience à la table. Moroz a récemment battu Sabina Mazo dans sa septième apparition en octogone, une séquence qui comprend une victoire de 90 secondes sur le brassard contre Joanne Calderwood.

La perspective brésilienne de 28 ans fait l’éloge de son prochain ennemi, mais est confiante dans la victoire.

“Je ne me vois pas en train de perdre contre elle”, a déclaré Silva. “Elle fait tout bien, mais je ne me vois pas perdre contre elle. La seule façon dont je me vois perdre est que si une main atterrit, cette main vous ne pouvez pas (voir). Mais je ne me vois pas perdre contre elle. J’ai eu un si bon camp et si bien travaillé que je serai certainement bien préparé pour tout ce qu’elle essaie. “

Moroz n’a jamais été fini en tant que professionnel, abandonnant ses décisions à l’ancienne championne de l’UFC Carla Esparza, à l’ancienne candidate au titre Valerie Letourneau et à l’ancienne championne de l’Invicta FC Angela Hill dans le passé.

Pour “Sheetara”, tout est question de puissance.

“Maryna est super rapide, mais je pense que ma puissance de frappe fera la différence”, a-t-elle déclaré. «Si je me connecte avec elle, donne des coups de pied ou des coups de poing, ou si je l’abat, elle aura du mal à s’échapper parce que je suis plus forte qu’elle. Je pense que sa vitesse est la seule chose qui peut me causer des ennuis. »