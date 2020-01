Comment Yoel Romero a obtenu le combat pour le titre d’Israël Adesanya après des pertes

LAS VEGAS – Yoel Romero est sur le point de devenir le premier combattant de l’histoire de l’UFC à se battre pour un championnat après des pertes consécutives quand il va pour la ceinture des poids moyens contre Israël Adesanya à l’UFC 248.

Bien qu’il y ait une couche de controverse attachée à chaque fois qu’un combattant entre dans un combat pour le titre dans les conditions auxquelles Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) fait face, le combat en tête d’affiche de l’événement à la carte du 7 mars à T -Mobile Arena à Las Vegas, semble parmi les plus justifiables.

Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) a spécifiquement demandé à l’UFC de mettre en place la réservation, et le calendrier a fonctionné parce que le candidat n ° 1 au consensus, Paulo Costa, se remet toujours d’une opération du biceps.

Romero a peut-être un dossier de 1-3 lors de ses quatre derniers combats et des pertes consécutives, mais tous ces combats sont tombés dans le fil et se sont terminés par des décisions compétitives. Il pourrait tout aussi facilement être 4-0 dans cette séquence, et son manager, Abraham Kawa de First Round Management, a déclaré qu’il pensait qu’Adesanya reconnaissait la réalité de la situation.

“Si vous le regardez des yeux d’Izzy, et Izzy a été très ouvert et très honnête, il a dit:” C’est le boogeyman, c’est le haut de la division, c’est le gars que je veux combattre “”, a déclaré Kawa à MMA. Junkie. «Je donne tout le respect du monde à Izzy pour avoir dit que parce que je crois qu’Izzy dans son cœur croit que (Romero) a battu Costa, il a battu Rob (Whittaker) peut-être une fois, peut-être deux selon la façon dont vous le regardez. Donc, il aurait peut-être pu défendre son titre à quelques reprises maintenant. Alors j’aime le fait qu’il ait fait ça, Izzy a dit: «C’est le gars que je veux poursuivre.» Faisons-le. »

Il n’est pas difficile de faire des trous dans le matchmaking entre Romero et Adesanya. Cela s’éloigne de la norme d’accorder des combats de titre au concurrent le plus méritant ou le plus éprouvé, mais Kawa ne pense pas que cet exemple particulier soit difficile à défendre.

“C’est toujours du divertissement, c’est donc une entreprise où les combattants les plus excitants seront toujours placés sur les plus grandes plateformes, pour pouvoir se battre pour les plus gros prix”, a déclaré Kawa. «Si vous n’êtes pas excitant, c’est un peu difficile de vous mettre en position de grandir et d’être là. N’enlevant rien à Costa, il a apparemment une blessure au biceps et ainsi de suite. C’est malheureux pour lui. Mais la situation malheureuse d’une personne est la situation heureuse d’une autre personne.

«Dans notre cas, ils n’ont personne d’autre à 185 ans qui peut réellement faire cela. Ce n’était pas seulement un exemple de n’avoir personne d’autre. N’ayant personne d’autre là-bas, ce n’est qu’une partie de celui-ci. Vous auriez pu avoir quelqu’un d’autre sauter Yoel. Quelqu’un qui passe du poids lourd léger à 185 pour obtenir ce coup. »

Pour Romero, le choc avec Adesanya est un moment charnière dans sa carrière. À 42 ans, une victoire ferait de “The Soldier of God” le deuxième plus ancien champion de l’histoire de l’UFC derrière Randy Couture, qui détenait le bracelet lourd à 44 ans.

Cela pourrait être la dernière occasion pour Romero de se battre pour un titre dans sa carrière, mais Kawa a déclaré que son client ne regardait pas la fin. Il n’a pas vu une baisse du talent de Romero, et la retraite n’entrera en jeu que lorsque cela se produira.

“Sa réponse à moi a toujours été la même, encore et encore: quand Dieu me dit de m’éloigner, je m’éloignerai”, a déclaré Kawa. “Ce qu’il veut dire par là, c’est quand Dieu lui enlève physiquement ses capacités, je pense qu’il le sait. Il le saura avant que chacun d’entre nous ne le voie sur bande, ne le voit sur caméra, quel qu’il soit. Une fois que cela lui sera retiré, il dira: «Je ne peux plus le faire. C’est fini. »Mais pour le moment, rien ne dit qu’il est presque sur le point de le faire. Alors préparez-vous. “

Pour entendre Kawa sur Romero, regardez la vidéo ci-dessus et pour notre interview complète, regardez la vidéo ci-dessous.

