Compte à rebours: Bellator 241 – Pitbull vs. Carvalho

Bellator 241: Pitbull contre Carvalho se tiendra le vendredi 13 mars 2020 à Uncasville, Connecticut, aux États-Unis. La star sera la lutte pour le titre poids plume (145 livres) entre le Brésilien Patricio pitbull (30-4, 10KO / TKO, 11SUB et 9DEC avec une séquence de 5 victoires consécutives toutes à Bellator) et les Portugais Pedro Carvalho (11-3, 2KO / TKO, 6SUB et 3DEC avec une série de 6 victoires consécutives, dont 4 dans Bellator).

Le Co-Main Event sera en charge des anciens challengers du titre poids coq, l’Allemand Daniel Weichel (40-11, 5KO / TKO, 22SUB et 13DEC) et les descendants américains des Mexicains Emmanuel “Le Matador” Sánchez (19-4, 1KO / TKO, 8SUB et 10DEC).