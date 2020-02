Compte à rebours de la vidéo complète de l’UFC 247 pour «Jones vs Reyes» à Houston, Texas

Le compte à rebours est activé pour l’UFC 247.

L’UFC vient de publier l’épisode complet de Countdown to UFC 247 sur sa chaîne YouTube pour mettre tout le monde en vogue pour le grand événement à Houston, au Texas, le 8 février. Assis au sommet de la carte se trouve le champion des poids lourds légers Jon Jones, qui défendra sa ceinture contre la perspective montante Dominick Reyes. Le match de championnat féminin de poids mouche entre Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian a également été présenté pendant le spectacle.

Nous l’avons répété plusieurs fois, mais il semble que tout le grésillement soit au sommet de ce paiement à la carte, Jones contre Reyes étant la principale attraction. Même avec “Bones” ayant un temps plus difficile que d’habitude contre son dernier challenger Thiago Santos, beaucoup de gens, y compris les bookmakers de Vegas, voient cela comme une victoire probable pour le prétendant GOAT. Peut-être un aperçu du camp et de la mentalité de Reyes menant à son grand coup à Houston va-t-il changer d’avis?

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble UFC 247 carte de combat ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

