Compte à rebours pour la vidéo complète de l’UFC 246 pour «McGregor vs Cerrone» à Las Vegas

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) revient pour son premier spectacle de 2020 et les garçons commencent-ils avec un bang. Conor McGregor revient pour affronter le favori des fans Donald Cerrone dans ce qui a été présenté par McGregor et son équipe comme le premier combat d’une «saison» de combats. Qui sait comment cette saison se déroulera.

McGregor battra-t-il Cerrone et se positionnera-t-il en tant que joueur puissant dans la division poids welter et poids léger? Qui pourrait-il combattre ensuite, si Khabib Nurmagomedov s’en tenait à ses armes à propos de son refus de rejouer l’Irlandais après une victoire contre Cowboy? Et ce combat va-t-il mettre en place l’inévitable match revanche entre les deux d’ici la fin de l’année?

Ou, comme l’a noté Dana White, sommes-nous extrêmement irrespectueux envers Donald Cerrone en continuant à parler de ce qui se passe après la victoire de McGregor, comme si c’était une conclusion perdue? L’UFC 246 est-il vraiment l’histoire de «Cowboy» se levant pour l’occasion et remportant la plus grande victoire de sa carrière illustre et record? Les deux possibilités sont mises à nu dans la vidéo Countdown to UFC 246 que vient de publier l’organisation pour vous vendre dans ce combat qui n’a vraiment pas besoin de promotion supplémentaire.

L’UFC a réussi à nous donner la chair de poule avec les précédentes bandes-annonces promotionnelles pour l’UFC 246, et le même soin a été consacré à rendre ce compte à rebours très spécial. Normalement, ces émissions sont réparties entre l’événement principal et l’événement co-principal, mais celui-ci se concentre uniquement sur McGregor contre Cerrone, ne mentionnant que Holly Holm contre Raquel Pennington et Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira sur l’undercard.

Je ne peux pas dire que nous les blâmons.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs “préliminaires” en ligne, qui doivent débuter à 18 h 15. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN 2 à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.