Compte à rebours UFC 248: Regardez la vidéo complète de ‘Adesanya vs. Romero’

La semaine de combat de l’UFC 248 est enfin arrivée, et avec elle l’épisode complet du compte à rebours de l’UFC pour l’événement à la carte le 7 mars. Nous sommes enthousiasmés par cet événement depuis son annonce et honnêtement, nous pensons qu’il a le potentiel pour être la carte la plus excitante de l’année.

Non seulement Israël Adesanya défend sa sangle de poids moyen contre la bête comme Yoel Romero, mais le champion des poids paille Zhang Weili fait face au défi le plus difficile de sa carrière contre le plus grand détenteur du titre de poids paille qui ait jamais existé, Joanna Jedrzejczyk. Le undercard est fort aussi avec Neil Magny, Li Jingliang, Alex Oliveira et Sean O’Malley entre autres.

Mais avec des combats de championnat si forts, il n’y a pas de temps pour aucun d’entre eux. Cet épisode du compte à rebours de l’UFC 248 concerne les porte-ceintures et les challengers.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ce week-end à partir du Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC 248: les nouvelles et les notes «Adesanya vs Romero», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.