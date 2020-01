Il faudra attendre pour voir ce qui se passe entre Khabib Nurmagomedov et Tony FergusonEh bien, nous comprenons que Conor McGregor veut récupérer l’UFC World Lightweight Championship plus que compenser leur défaite contre le Russe. Bien que la vérité soit qu’il n’est pas trop impatient pour le titre, comme il l’a récemment révélé.

Mais le cas est que nous espérons qu’à un certain point un McGregor vs Khabib 2. est célébré. Et maintenant, le père du champion met une condition (via MMA Mania).

«Nous voulons nous venger de Conor. Mais ils doivent nous donner 100 millions de dollars. Le lendemain de notre affrontement avec Tony Ferguson, ils doivent nous donner ce montant et pourquoi ne pas se venger? Je ne sais pas, peut-être que Dana White veut le faire. Il a besoin d’un combat comme ça. “