Coner Hignett organise une victoire massive par retour de KO

Coner Hignett a été à la hauteur de son surnom de «The Hand Grenade» chez Cage Warriors 113 quand il a explosé pour une brillante victoire sur Darren O’Gorman.

Hignett (8-5) a réussi l’un des meilleurs retours et KO de l’année à ce jour lorsqu’il a arrêté O’Gorman (6-5) au troisième tour de leur match contre les mouches, qui a eu lieu au BEC Arena de Manchester, en Angleterre. et diffusé sur ESPN +.

Une série de mains droites précises et puissantes était à l’origine du retour de Hignett, que vous pouvez voir ci-dessous (via Twitter):

Le retour de Hignett pour gagner est vraiment venu au bord de la défaite. Outre l’arrivée, O’Gorman était aux commandes de l’action pendant presque toute la durée du concours, y compris un étranglement en triangle profond qui était en place pendant plusieurs minutes.

En fin de compte, Hignett a enduré l’adversité avant de trouver une maison pour sa belle série de coups de poing mettant fin au combat.

